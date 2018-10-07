Эксперты определили преимущества и недостатки «умных» часов LG Watch W7

Основным преимуществом LG Watch W7 эксперты назвали удобство, так как ОС сразу предлагает обновления. Также часы идеально подходят для проверки времени или получения уведомлений. Дизайн гаджета выделяется среди конкурентов, его внешность похожа на настоящие часы, а корпус создан из нержавеющей стали. Стоимость LG Watch W7 составляет около 450 долларов, при этом девайс оправдывает все ожидания.К тому же специалисты отмечают, что самой большой проблемой «умных» часов является чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Недавно в компании LG сообщили о выходе Snapdragon Wear 3100, который получит улучшения в архитектуре, а также произойдут некоторые улучшения в управлении питанием.