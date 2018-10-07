Кейт Хадсон впервые показала фото новорожденной дочери

Кейт Хадсон не стала, как многие ее коллеги по шоу-бизнесу, скрывать лицо и имя своего новорожденного ребенка. Актриса сообщила, что девочку назвали Рани Роуз Хадсон Фудзикава, в честь отца знаменитости. Сегодня Кейт Хадсон решила показать своим преданным фанатам первое фото ее маленькой дочери. На снимке малышка запечатлена в белой пеленке с синей и красной полосками, а также бледно-розовой шапочке с большим бантом на боку. В комментарии к фотографии актриса написала: "Our little rosebud".Подписчики Кейт Хадсон буквально засыпали ее поздравлениями и пожеланиями. Всего за несколько часов с момента публикации фотография новорожденной Рани Роуз Хадсон Фудзикавой набрала более 1100 000 отметок "Мне нравится".