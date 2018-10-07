Георгий Малиновский из «Битвы экстрасенсов» теряет зрение

На данный момент Георгий Малиновский покинул «Битву экстрасенсов». Маг рассказал, что сейчас ему очень сложно продолжать участвовать в телепроекте из-за здоровья. Также экстрасенс сообщил, что для него было весьма важно попасть на это шоу еще раз, и он своего добился. Георгий Малиновский не смог пойти третье испытание в «Битве экстрасенсов». Ясновидящий не смог определить, что человеком сидящий за ширмой был участник проекта «ТАНЦЫ» Евгений Смирнов. Маг принял танцора за актера или доктора.Сам Георгий Малиновский нисколько не жалеет, что дважды принял участие в «Битве экстрасенсов», хотя и не смог выиграть этот проект. Сейчас у мага есть более серьезные проблемы, и он займется собственным здоровьем.