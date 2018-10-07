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Георгий Малиновский из «Битвы экстрасенсов» теряет зрение

Участник 16-ой «Битвы экстрасенсов» Георгий Малиновский также принял участие в 19-ом сезоне этого популярного шоу. Несколько лет назад ясновидящему поставили диагноз - прогрессирующая дистрофия сетчатки глаза, но лечить данное заболевание было уже поздно, и маг начал терять зрение.

Георгий Малиновский из «Битвы экстрасенсов» теряет зрение

На данный момент Георгий Малиновский покинул «Битву экстрасенсов». Маг рассказал, что сейчас ему очень сложно продолжать участвовать в телепроекте из-за здоровья. Также экстрасенс сообщил, что для него было весьма важно попасть на это шоу еще раз, и он своего добился. Георгий Малиновский не смог пойти третье испытание в «Битве экстрасенсов». Ясновидящий не смог определить, что человеком сидящий за ширмой был участник проекта «ТАНЦЫ» Евгений Смирнов. Маг принял танцора за актера или доктора.

Георгий Малиновский из «Битвы экстрасенсов» теряет зрение

Сам Георгий Малиновский нисколько не жалеет, что дважды принял участие в «Битве экстрасенсов», хотя и не смог выиграть этот проект. Сейчас у мага есть более серьезные проблемы, и он займется собственным здоровьем.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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