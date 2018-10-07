В небе Нижнекамска очевидец снял на видео Нибиру

В Нижнекамске мужчина в утреннем небе заметил радугу и хотел запечатлеть ее на камеру, однако разноцветная дуга - не единственное, что попалось ему в объектив. Необъяснимый объект заинтересовал оператора, когда он пересматривал пленку. Очевидец сразу предположил, что загадочное яркое пятно недалеко от Солнца является планетой Х. Она располагается сзади горячего светила между орбитами Красной планеты и газового гиганта Юпитера. В предсказаниях шумеров сказано, что загадочная планета Нибиру находится именно в этой точке, а когда она покинет их орбиты, тогда и нужно ожидать разрушительного столкновения с Землей. Также шумерами было сказано, что в ноябре температура воздуха на Голубой планете может подняться до ста градусов.Такие новости весьма обеспокоили многих пользователей Сети, поскольку синоптики обещают на территории Татарстана ощутимое потепление на всю будущую неделю.