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В небе Нижнекамска очевидец снял на видео Нибиру

В городе Нижнекамске Республики Татарстан очевидец случайно снял на видео загадочную планету Нибиру и опубликовал его в интернете. Пользователи Сети обеспокоены.

В небе Нижнекамска очевидец снял на видео Нибиру

В Нижнекамске мужчина в утреннем небе заметил радугу и хотел запечатлеть ее на камеру, однако разноцветная дуга - не единственное, что попалось ему в объектив. Необъяснимый объект заинтересовал оператора, когда он пересматривал пленку. Очевидец сразу предположил, что загадочное яркое пятно недалеко от Солнца является планетой Х. Она располагается сзади горячего светила между орбитами Красной планеты и газового гиганта Юпитера. В предсказаниях шумеров сказано, что загадочная планета Нибиру находится именно в этой точке, а когда она покинет их орбиты, тогда и нужно ожидать разрушительного столкновения с Землей. Также шумерами было сказано, что в ноябре температура воздуха на Голубой планете может подняться до ста градусов.

Такие новости весьма обеспокоили многих пользователей Сети, поскольку синоптики обещают на территории Татарстана ощутимое потепление на всю будущую неделю.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:45

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