На улицах Махачкалы толпы людей празднуют победу Нурмагомедова
Множество людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать победу своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова. В Instagram появилось видео с места событий.
7 октября россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора. После удушающего захвата, который был продемонстрирован в ходе четвертого раунда, поединок был завершен, и убедительная победа досталась Нурмагомедову.
И хотя чемпионский пояс организаторы боя пока решили не вручать, в столице Дагестана известие о победе было воспринято с большим энтузиазмом. Толпы людей радостно поздравляют друг друга. Машины сигналят, слышен свист и крики.
7 октября россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора. После удушающего захвата, который был продемонстрирован в ходе четвертого раунда, поединок был завершен, и убедительная победа досталась Нурмагомедову.
И хотя чемпионский пояс организаторы боя пока решили не вручать, в столице Дагестана известие о победе было воспринято с большим энтузиазмом. Толпы людей радостно поздравляют друг друга. Машины сигналят, слышен свист и крики.
«Красавчик брат наш Хабиб!», «Ураааааааааааааа)Ингушетия болела за Хабиба», - откликнулись в Сети.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:50