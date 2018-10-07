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На улицах Махачкалы толпы людей празднуют победу Нурмагомедова

Множество людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать победу своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова. В Instagram появилось видео с места событий.

На улицах Махачкалы толпы людей празднуют победу Нурмагомедова

7 октября россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора. После удушающего захвата, который был продемонстрирован в ходе четвертого раунда, поединок был завершен, и убедительная победа досталась Нурмагомедову.

И хотя чемпионский пояс организаторы боя пока решили не вручать, в столице Дагестана известие о победе было воспринято с большим энтузиазмом. Толпы людей радостно поздравляют друг друга. Машины сигналят, слышен свист и крики.

«Красавчик брат наш Хабиб!», «Ураааааааааааааа)Ингушетия болела за Хабиба», - откликнулись в Сети.


 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:50

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