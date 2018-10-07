Коллекционер выставил на продажу почти 150 машин Citroen CX

Коллекционер продает 148 моделей, причем эти раритетные экземпляры отличаются во многом. Разнится их стоимость, состояние, а также комплектация и тип. Некоторые машины, сохранившиеся особенно хорошо и оснащенные редким типом кузова, оцениваются в 8000 евро, другие в сравнительно плохом состоянии всего в 500 евро. В коллекции есть даже автомобили санитарного назначения и другие вариации авто, которых в настоящее время практически нигде не найти.Автор коллекции пожелал остаться неизвестным. Тем не менее, обладатель 148 автомобилей 75-го года, называет свои машины последними представителями “настоящего” Citroen. Выпуск авто, стоит заметить, производился с 1974 по 1991 годы.