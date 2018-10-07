Коллекционер выставил на продажу почти 150 машин Citroen CX
В Голландии коллекционер выставил на продажу почти 150 автомобилей Citroen CX. Машины являются обладателями премии “автомобиль 1975 года”, и, по мнению владельца, это последние “настоящие” Citroen.
Коллекционер продает 148 моделей, причем эти раритетные экземпляры отличаются во многом. Разнится их стоимость, состояние, а также комплектация и тип. Некоторые машины, сохранившиеся особенно хорошо и оснащенные редким типом кузова, оцениваются в 8000 евро, другие в сравнительно плохом состоянии всего в 500 евро. В коллекции есть даже автомобили санитарного назначения и другие вариации авто, которых в настоящее время практически нигде не найти.
Автор коллекции пожелал остаться неизвестным. Тем не менее, обладатель 148 автомобилей 75-го года, называет свои машины последними представителями “настоящего” Citroen. Выпуск авто, стоит заметить, производился с 1974 по 1991 годы.
Коллекционер продает 148 моделей, причем эти раритетные экземпляры отличаются во многом. Разнится их стоимость, состояние, а также комплектация и тип. Некоторые машины, сохранившиеся особенно хорошо и оснащенные редким типом кузова, оцениваются в 8000 евро, другие в сравнительно плохом состоянии всего в 500 евро. В коллекции есть даже автомобили санитарного назначения и другие вариации авто, которых в настоящее время практически нигде не найти.
Автор коллекции пожелал остаться неизвестным. Тем не менее, обладатель 148 автомобилей 75-го года, называет свои машины последними представителями “настоящего” Citroen. Выпуск авто, стоит заметить, производился с 1974 по 1991 годы.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:15