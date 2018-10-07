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Максим Галкин пригласил фанатов на мультфильм "Пришельцы в доме"

На странице Максима Галкина в Instagram накануне появился новый пост. В публикации артист пригласил своих фанатов на мультфильм "Пришельцы в доме".

Максим Галкин пригласил фанатов на мультфильм "Пришельцы в доме"

Максим Галкин весьма активно пользуется социальными сетями. Артист часто публикует фотографии и видео, а его подписчики рады каждому посту знаменитости. Накануне супруг Аллы Пугачевой разместил ролик в комментарии к нему он написал: "Смотрите прямо сейчас во всех кинотеатрах ломовой мультик, в котором я озвучил трёх классных инопланетян, «Пришельцы в доме»". Также он добавил, что рекомендует посмотреть мультфильм всем.

Максим Галкин пригласил фанатов на мультфильм "Пришельцы в доме"

Подписчики Максима Галкина не заставили себя долго ждать и начали писать, что обязательно пойдут на этот мультфильм. Некоторые прокомментировали пост сообщив, чтобы уже побывали в кинотеатре на "Пришельцах в доме" и остались довольны. Всего на сутки публикация знаменитого артиста собрала более 830 000 лайков.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:34

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