Максим Галкин пригласил фанатов на мультфильм "Пришельцы в доме"

Максим Галкин весьма активно пользуется социальными сетями. Артист часто публикует фотографии и видео, а его подписчики рады каждому посту знаменитости. Накануне супруг Аллы Пугачевой разместил ролик в комментарии к нему он написал: "Смотрите прямо сейчас во всех кинотеатрах ломовой мультик, в котором я озвучил трёх классных инопланетян, «Пришельцы в доме»". Также он добавил, что рекомендует посмотреть мультфильм всем.Подписчики Максима Галкина не заставили себя долго ждать и начали писать, что обязательно пойдут на этот мультфильм. Некоторые прокомментировали пост сообщив, чтобы уже побывали в кинотеатре на "Пришельцах в доме" и остались довольны. Всего на сутки публикация знаменитого артиста собрала более 830 000 лайков.