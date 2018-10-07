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Samsung Galaxy S10 получит нейронный процессор второго поколения

По данным Ice Univerce, флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 будет оснащён нейронным процессором второго поколения. Ожидается, что устройство получит однокристальную систему Samsung Exynos 9820.

Samsung Galaxy S10 получит нейронный процессор второго поколения

Разработчики компании Samsung готовят новую систему на смену Exynos 9810, которая по сегодняшним меркам считается устаревшей. Как сообщают инсайдеры, корейские производители уже завершили разработку нейронного процессора NPU второго поколения, который будет внедрён в Exynos 9820.

Нейронный процессор начали разрабатывать зимой текущего года, подробности о его устройстве корейский производитель держит в секрете. Что касается системы Exynos 9820, то на ней будет базироваться новый смартфон Samsung Galaxy S10, который на рынок планируют вывести в первом квартале следующего года.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 12:00

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