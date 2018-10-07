Костя Цзю высказался о поединке Макгрегора и Нурмагомедова
Накануне состоялся бой, в котором российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов одержал победу над своим ирландским оппонентом. Знаменитый боксер Костя Цзю не остался равнодушным к этому событию и высказался о проигрыше Конора Макгрегора.
Костя Цзю заявил, что после проигрыша ему будет очень интересно послушать, что же скажет Конор Макгрегор в свое оправдание. По мнению легендарного боксера, тот слишком много наговорил перед поединком. Особенно это касается фразы ирландского бойца о том, то он "снесет голову" Хабибу Нурмагомедову. Также знаменитый боксер высказался по поводу поведения российского спортсмена после боя. Костя Цзю уверен, что нужно сохранять спокойствие в любой ситуации. Об этом сообщает Nation news.
Напомним, что сегодня ночью состоялся бой Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора Нурмагомедова, который закончился досрочной победой россиянина в четвертом раунде. Но вручить пояс победителя Нурмагомедову отказались.
Костя Цзю заявил, что после проигрыша ему будет очень интересно послушать, что же скажет Конор Макгрегор в свое оправдание. По мнению легендарного боксера, тот слишком много наговорил перед поединком. Особенно это касается фразы ирландского бойца о том, то он "снесет голову" Хабибу Нурмагомедову. Также знаменитый боксер высказался по поводу поведения российского спортсмена после боя. Костя Цзю уверен, что нужно сохранять спокойствие в любой ситуации. Об этом сообщает Nation news.
Напомним, что сегодня ночью состоялся бой Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора Нурмагомедова, который закончился досрочной победой россиянина в четвертом раунде. Но вручить пояс победителя Нурмагомедову отказались.
Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:59