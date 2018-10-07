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Костя Цзю высказался о поединке Макгрегора и Нурмагомедова

Накануне состоялся бой, в котором российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов одержал победу над своим ирландским оппонентом. Знаменитый боксер Костя Цзю не остался равнодушным к этому событию и высказался о проигрыше Конора Макгрегора.

Костя Цзю высказался о поединке Макгрегора и Нурмагомедова

Костя Цзю заявил, что после проигрыша ему будет очень интересно послушать, что же скажет Конор Макгрегор в свое оправдание. По мнению легендарного боксера, тот слишком много наговорил перед поединком. Особенно это касается фразы ирландского бойца о том, то он "снесет голову" Хабибу Нурмагомедову. Также знаменитый боксер высказался по поводу поведения российского спортсмена после боя. Костя Цзю уверен, что нужно сохранять спокойствие в любой ситуации. Об этом сообщает Nation news.

Напомним, что сегодня ночью состоялся бой Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора Нурмагомедова, который закончился досрочной победой россиянина в четвертом раунде. Но вручить пояс победителя Нурмагомедову отказались.


 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:59

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