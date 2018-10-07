АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Майк Тайсон: «Бой Хабиба и Конора - это более безумно, чем моя бойцовская ярость»

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе знаменитый Майк Тайсон, разумеется, тоже смотрел бой Хабиба Нурмагомедова и Конора макгрегора.

В социальных сетях Тайсон уже дал комментарий по исходу боя между Хабибом и Конором.

Майк Тайсон: «Бой Хабиба и Конора - это более безумно, чем моя бойцовская ярость»

Напомним, сегодня, 7 октября рано утром по московскому времени на турнире UFC 229 россиянин Хабиб Нурмагомедов встречался с ирландцем Конором МакГрегором.

"Смотрю бой Конора и Хабиба. Никогда не думал, что все так закончится. Это более безумно, чем моя боксерская ярость", – пишет Железный Майк в Twitter.

Досрочную победу в поединке одержал наш боец.

Майк Тайсон: «Бой Хабиба и Конора - это более безумно, чем моя бойцовская ярость»

После поединка на ринге и вне его начался конфликт, который закончился массовой дракой. В целях безопасности глава федерации UFC Дана Уайт не стал обострять ситуацию и непосредственно в "восьмиугольнике" не вручил чемпионский пояс Нурмагомедову. Позже Хабиб покинул октагон в окружении сотрудников охраны.

Победа над Макгрегором стала 27-й в смешанных единоборствах для россиянина и первой в качестве обладателя пояса.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Тольятти показали трехтопливный автомобиль Lada
Максим Галкин пригласил фанатов на мультфильм
Учёные: Титан и Юпитер помогут изучить глобальное
Самбурская призналась, что болела за Макгрегора
Диетологи: Каши вредны для людей с избыточным
«Вся жизнь – борьба с комплексами»: Рита Дакота
Костя Цзю высказался о поединке Макгрегора и
Хабибу Нурмагомедову отказались вручить пояс
Fresh Auto открывает первый в России
Майк Тайсон: «Бой Хабиба и Конора - это более
«Козни Бузовой»: На Анастасию Костенко выложили в
Компания LG Electronic выпустил смартфон-книжку с
NASA: "Вояджер-2" покидает Солнечную систему
Беременность и роды после 35 лет опасны,
Прошивка MIUI 11 для смартфонов Xiaomi скоро
В России зарегистрировали новые модели Apple iPad
«Малышка на миллион»: Звезда Playboy опубликовала
Фото мамы Леонида Агутина восхитило его
Евгения Феофилактова заявила подписчикам, что не
В Сети появился новый снимок Софии Ротару без
Жители Санкт-Петербурга ждут от Александра
Эпатажный сын Елены Яковлевой стал красавцем
Хакеры взломали латвийскую сеть и показали фото
Николай Носков впервые после инсульта дал интервью
Телескоп Gaia зафиксировал межгалактическое
Ольга Бузова о любви: «Ко мне даже не подходят
Эксперты: Новая версия игры Assassin’s Creed
Hyundai рассекретил дизайн кроссовера Hyundai
Ноутбуки Samsung Flash появятся в следующем году
Анна Седокова выступила в Сочи на вечеринке
Просмотреть все новости