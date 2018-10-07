Майк Тайсон: «Бой Хабиба и Конора - это более безумно, чем моя бойцовская ярость»
Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе знаменитый Майк Тайсон, разумеется, тоже смотрел бой Хабиба Нурмагомедова и Конора макгрегора.
В социальных сетях Тайсон уже дал комментарий по исходу боя между Хабибом и Конором.
Напомним, сегодня, 7 октября рано утром по московскому времени на турнире UFC 229 россиянин Хабиб Нурмагомедов встречался с ирландцем Конором МакГрегором.
Досрочную победу в поединке одержал наш боец.
После поединка на ринге и вне его начался конфликт, который закончился массовой дракой. В целях безопасности глава федерации UFC Дана Уайт не стал обострять ситуацию и непосредственно в "восьмиугольнике" не вручил чемпионский пояс Нурмагомедову. Позже Хабиб покинул октагон в окружении сотрудников охраны.
Победа над Макгрегором стала 27-й в смешанных единоборствах для россиянина и первой в качестве обладателя пояса.
В социальных сетях Тайсон уже дал комментарий по исходу боя между Хабибом и Конором.
Напомним, сегодня, 7 октября рано утром по московскому времени на турнире UFC 229 россиянин Хабиб Нурмагомедов встречался с ирландцем Конором МакГрегором.
"Смотрю бой Конора и Хабиба. Никогда не думал, что все так закончится. Это более безумно, чем моя боксерская ярость", – пишет Железный Майк в Twitter.
Досрочную победу в поединке одержал наш боец.
После поединка на ринге и вне его начался конфликт, который закончился массовой дракой. В целях безопасности глава федерации UFC Дана Уайт не стал обострять ситуацию и непосредственно в "восьмиугольнике" не вручил чемпионский пояс Нурмагомедову. Позже Хабиб покинул октагон в окружении сотрудников охраны.
Победа над Макгрегором стала 27-й в смешанных единоборствах для россиянина и первой в качестве обладателя пояса.