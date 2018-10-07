АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Муж Тины Тернер спас ей жизнь, пожертвовав свою почку

В своей автобиографии американская певица Тина Тернер рассказала, что ее муж Эрвин Бах спас ей жизнь, отдав свою почку. Операция по пересадке органа прошла в 2017 году.

Муж Тины Тернер спас ей жизнь, пожертвовав свою почку

В 2016 году Тине Тернер был поставлен диагноз – рак кишечника, лечение началось незамедлительно. Но, к сожалению, традиционная медицина оказалась для певицы не эффективной, так как появилось множество неприятных последствий. И Тернер принимает решение обратиться за помощью к альтернативному методу лечения – гомеопатии. Такой метод также не подошел и даже весьма ухудшил состояние королевы рок-н-ролла, в результате чего был поставлен новый диагноз – почечная недостаточность. Срочно понадобилась новая почка, и в качестве донора выступил супруг Тины Тернер Эрвин Бах, чем спас певице жизнь.

Операцию провели в 2017 году, все прошло удачно. Однако на сегодняшний день певица жалуется на недомогание, ее тело отвергает новый орган и не хочет принимать его. Супруг Тины Тернер все это время находится рядом и помогает ей пережить сложный период в жизни. Напомним, что пара познакомилась в далеком 1985 году, после 26 лет совместной жизни они посетили ЗАГС и узаконили свои отношения. Эрвин Бах также является продюсером своей знаменитой супруги.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung Galaxy S10 получит нейронный процессор
Фотографии планшета Pixel Slate опубликованы в
Эксперты определили преимущества и недостатки
Медики: Употребление свеклы может предотвратить
Муж Тины Тернер спас ей жизнь, пожертвовав свою
Дедушка и внук погибли в пожаре жилого дома в
Любимый кутюрье Ксении Бородиной Дарья Гаузер
Скотт Уорринг опубликовал секретный снимок НЛО в
На улицах Махачкалы толпы людей празднуют победу
В Тольятти показали трехтопливный автомобиль Lada
Максим Галкин пригласил фанатов на мультфильм
Учёные: Титан и Юпитер помогут изучить глобальное
Самбурская призналась, что болела за Макгрегора
Диетологи: Каши вредны для людей с избыточным
«Вся жизнь – борьба с комплексами»: Рита Дакота
Костя Цзю высказался о поединке Макгрегора и
Хабибу Нурмагомедову отказались вручить пояс
Fresh Auto открывает первый в России
Майк Тайсон: «Бой Хабиба и Конора - это более
«Козни Бузовой»: На Анастасию Костенко выложили в
Компания LG Electronic выпустил смартфон-книжку с
NASA: "Вояджер-2" покидает Солнечную систему
Беременность и роды после 35 лет опасны,
Прошивка MIUI 11 для смартфонов Xiaomi скоро
В России зарегистрировали новые модели Apple iPad
«Малышка на миллион»: Звезда Playboy опубликовала
Фото мамы Леонида Агутина восхитило его
Евгения Феофилактова заявила подписчикам, что не
В Сети появился новый снимок Софии Ротару без
Жители Санкт-Петербурга ждут от Александра
Просмотреть все новости