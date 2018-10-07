Муж Тины Тернер спас ей жизнь, пожертвовав свою почку

В 2016 году Тине Тернер был поставлен диагноз – рак кишечника, лечение началось незамедлительно. Но, к сожалению, традиционная медицина оказалась для певицы не эффективной, так как появилось множество неприятных последствий. И Тернер принимает решение обратиться за помощью к альтернативному методу лечения – гомеопатии. Такой метод также не подошел и даже весьма ухудшил состояние королевы рок-н-ролла, в результате чего был поставлен новый диагноз – почечная недостаточность. Срочно понадобилась новая почка, и в качестве донора выступил супруг Тины Тернер Эрвин Бах, чем спас певице жизнь.Операцию провели в 2017 году, все прошло удачно. Однако на сегодняшний день певица жалуется на недомогание, ее тело отвергает новый орган и не хочет принимать его. Супруг Тины Тернер все это время находится рядом и помогает ей пережить сложный период в жизни. Напомним, что пара познакомилась в далеком 1985 году, после 26 лет совместной жизни они посетили ЗАГС и узаконили свои отношения. Эрвин Бах также является продюсером своей знаменитой супруги.