«Козни Бузовой»: На Анастасию Костенко выложили в Сеть компромат

Ни секрет, что в отличие от по-прежнему одинокой 32-летней теледивы Ольги Бузовой, 31-летний полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов скоро год, как будет счастлив в очередном браке. Вместе с тем, в июле у звездного семейства Тарасова-Костенко родилась девочка Милана, и, нужно полагать, что парочка не намерена останавливаться на одном малыше.Тем не менее, образ безупречной жены и идеальной матери, какой во всеуслышание позиционирует свою вторую половинку сам Дмитрий Тарасов, заметно потускнел после обнародованного компромата. На портале эскорт-услуг некоторым пользователям Сети удалось обнаружить страничку Анастасии Костенко трехлетней давности.Только вот на этом сайте профиль третьей супруги экс-мужа Ольги Бузовой зарегистрирован совсем под другим именем – Мира. В свою очередь, сама Анастасия, невзирая на то, что ее многочисленные преданные поклонники просят молодую мамочку объясниться, отказывается как-либо комментировать эти сведения.Поскольку Костенко не отрицает и не подтверждает данную информацию, фолловеры то и дело продолжают активно обсуждать эту тему в Сети. Многие верные фанаты семейства Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко уверены, что на самом деле это всего лишь проделки обиженной Ольги Бузовой, и именно поэтому модель продолжает молчать, не желая вестись на явные провокации экс-супруги своего избранника.Защитники Костенко до сих пор продолжают находить свои объяснения компромату, который так быстро распространился по социальным сетям. По одной из версий, страничку Анастасии на сайте эскорт-услуг создали преданные поклонники поющей телеведущей Ольги Бузовой, которые по-прежнему не могут простить модели и футболисту их тайную связь.