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«Козни Бузовой»: На Анастасию Костенко выложили в Сеть компромат

В Интернете появился компрометирующий материал на третью супругу известного российского футболиста Дмитрия Тарасова – 24-летнюю модель Анастасию Костенко. Этот факт многочисленные интернет-пользователи сочли кознями прославленной поющей теледивы Ольги Бузовой.

«Козни Бузовой»: На Анастасию Костенко выложили в Сеть компромат

Ни секрет, что в отличие от по-прежнему одинокой 32-летней теледивы Ольги Бузовой, 31-летний полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов скоро год, как будет счастлив в очередном браке. Вместе с тем, в июле у звездного семейства Тарасова-Костенко родилась девочка Милана, и, нужно полагать, что парочка не намерена останавливаться на одном малыше.

Тем не менее, образ безупречной жены и идеальной матери, какой во всеуслышание позиционирует свою вторую половинку сам Дмитрий Тарасов, заметно потускнел после обнародованного компромата. На портале эскорт-услуг некоторым пользователям Сети удалось обнаружить страничку Анастасии Костенко трехлетней давности.

Только вот на этом сайте профиль третьей супруги экс-мужа Ольги Бузовой зарегистрирован совсем под другим именем – Мира. В свою очередь, сама Анастасия, невзирая на то, что ее многочисленные преданные поклонники просят молодую мамочку объясниться, отказывается как-либо комментировать эти сведения.

«Козни Бузовой»: На Анастасию Костенко выложили в Сеть компромат

Поскольку Костенко не отрицает и не подтверждает данную информацию, фолловеры то и дело продолжают активно обсуждать эту тему в Сети. Многие верные фанаты семейства Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко уверены, что на самом деле это всего лишь проделки обиженной Ольги Бузовой, и именно поэтому модель продолжает молчать, не желая вестись на явные провокации экс-супруги своего избранника.

Защитники Костенко до сих пор продолжают находить свои объяснения компромату, который так быстро распространился по социальным сетям. По одной из версий, страничку Анастасии на сайте эскорт-услуг создали преданные поклонники поющей телеведущей Ольги Бузовой, которые по-прежнему не могут простить модели и футболисту их тайную связь.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:43

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