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Скотт Уорринг опубликовал секретный снимок НЛО в форме черной стрелы

Скотт Уорринг, известный тайваньский уфолог, опубликовал на своем сайте фото загадочного небесного тела черного цвета в форме стрелы. Предположительно, это был НЛО, пролетавший в небе Британской Колумбии в 2012 году, но информация о нем была засекречена до самого последнего времени.

Скотт Уорринг опубликовал секретный снимок НЛО в форме черной стрелы

Уорринг получил данное изображение недавно, однако событие произошло 6 лет назад. По словам уфолога, информация об этом явлении была скрыта под грифом секретности. Очевидцы НЛО утверждают, что видели поблизости с небесным телом своего рода статический заряд, целью которого являлось освещение пути. Уфолог указывает на то, что данный объект является не только доказательством активности инопланетян на земле, но также и на их многообразие. Различные виды внеземных представителей используют разнообразные летательные аппараты, и рассматриваемый снимок демонстрирует один из таковых.

Стоит отметить, что точное место, над которым пролетало небесное тело, располагается в колумбийском городе Абботсфорде. Изображение, демонстрирующее “черную стрелу”, является уникальным в своем роде, как утверждает Скотт Уорринг.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:55

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