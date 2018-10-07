В Тольятти показали трехтопливный автомобиль Lada Largus

Инженеры отечественной марки начали разработки данной модели в начале 2018 года. Бензиновый бак остался нетронутым, однако для размещения еще двух контейнеров с горючим, пропаном и метаном, пришлось сделать определенные перестановки. У передней стенки расположен баллон с пропаном, созданный, как заявляют эксперты, с использованием итальянских технологий в Китае. От запаски, впрочем, пришлось отказаться, на ее месте расположен баллон с метаном. Салон авто существенно не менялся, лишь приборная панель теперь отображает количество топлива в каждой из емкостей.На текущий момент нет сведений о том, начнется ли серийное производство трехтопливной новинки, однако, некоторые источники говорят о возможности запуска в продажу двухтопливной модели. Новая модель будет работать, используя бензин и метан.