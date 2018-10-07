Учёные: Титан и Юпитер помогут изучить глобальное потепление на Земле

Ранее учёные установили, что в результате глобального потепления в атмосфере увеличивается концентрация метана. На Титане и Юпитере его содержание превышает земные показатели в 10 раз. Взаимодействие метана с солнечным светом может негативно сказаться на климате планеты. Эксперты установили, что метан поглощает коротковолновые солнечные лучи после их излучения.В результате проведённого исследования эксперты пришли к выводам, что глобальное потепление на климат Земли будет воздействовать по-разному. Так, на Экваторе и в пустыне Сахара тепло поднимается в верхние слои атмосферы в 10 раз быстрее, чем в других регионах, поэтому там метан будет поглощать коротковолновые солнечные лучи значительно сильнее.