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Учёные: Титан и Юпитер помогут изучить глобальное потепление на Земле

Американские учёные полагают, что исследование климата Титана и Юпитера поможет понять, какие изменения произойдут на Земле в результате глобального потепления. Специалисты изучают планеты с целью выяснить, как на них влияет высокое содержание метана.

Учёные: Титан и Юпитер помогут изучить глобальное потепление на Земле

Ранее учёные установили, что в результате глобального потепления в атмосфере увеличивается концентрация метана. На Титане и Юпитере его содержание превышает земные показатели в 10 раз. Взаимодействие метана с солнечным светом может негативно сказаться на климате планеты. Эксперты установили, что метан поглощает коротковолновые солнечные лучи после их излучения.

В результате проведённого исследования эксперты пришли к выводам, что глобальное потепление на климат Земли будет воздействовать по-разному. Так, на Экваторе и в пустыне Сахара тепло поднимается в верхние слои атмосферы в 10 раз быстрее, чем в других регионах, поэтому там метан будет поглощать коротковолновые солнечные лучи значительно сильнее.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 10:27

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