«Вся жизнь – борьба с комплексами»: Рита Дакота рассказала о себе в интервью

Поздравить именинницу Юлию Рыбакову приехали многие знаменитости, среди которых Рита Дакота. Певица выступила на празднике своей подруги – главного редактора журнала «LF City». Звезда эстрады вместе со своей дочерью украсили обложку нового номера печатного издания. В своем интервью журналу Рита Дакота откровенно рассказала о том,как вынуждена бороться со своими комплексами. Своей основной проблемой звезда считает непростые отношения с отцом, долгое время страдавшим от алкогольной зависимости. Нехватка внимания и любви со стороны отца переросла в различные комплексы, один из которых – неприятие себя. Вся жизнь певицы, по ее словам, это борьба с комплексами и неверными психологическими установками, корни которых уходят в глубокое детство.Между тем, Дакота подчеркивает, что она простая девушка из сложной семьи и непростой судьбой. Как и у всех, у нее иногда опускаются руки и хочется полежать, ничего не делая.