АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

«Вся жизнь – борьба с комплексами»: Рита Дакота рассказала о себе в интервью

Певица Рита Дакота стала гостьей на дне рождении своей подруги Юлии Рыбаковой, являющейся главным редактором печатного издания «LF City» и моделью plus-size. Артистка вместе со своей дочерью Мей украсила обложку свежего номера журнала. В своем интервью звезда рассказала о том, что «вся ее жизнь – борьба с комплексами».
«Вся жизнь – борьба с комплексами»: Рита Дакота рассказала о себе в интервью

Поздравить именинницу Юлию Рыбакову приехали многие знаменитости, среди которых Рита Дакота. Певица выступила на празднике своей подруги – главного редактора журнала «LF City». Звезда эстрады вместе со своей дочерью украсили обложку нового номера печатного издания. В своем интервью журналу Рита Дакота откровенно рассказала о том,как вынуждена бороться со своими комплексами. Своей основной проблемой звезда считает непростые отношения с отцом, долгое время страдавшим от алкогольной зависимости. Нехватка внимания и любви со стороны отца переросла в различные комплексы, один из которых – неприятие себя. Вся жизнь певицы, по ее словам, это борьба с комплексами и неверными психологическими установками, корни которых уходят в глубокое детство.

Между тем, Дакота подчеркивает, что она простая девушка из сложной семьи и непростой судьбой. Как и у всех, у нее иногда опускаются руки и хочется полежать, ничего не делая.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Тольятти показали трехтопливный автомобиль Lada
Максим Галкин пригласил фанатов на мультфильм
Учёные: Титан и Юпитер помогут изучить глобальное
Самбурская призналась, что болела за Макгрегора
Диетологи: Каши вредны для людей с избыточным
«Вся жизнь – борьба с комплексами»: Рита Дакота
Костя Цзю высказался о поединке Макгрегора и
Хабибу Нурмагомедову отказались вручить пояс
Fresh Auto открывает первый в России
Майк Тайсон: «Бой Хабиба и Конора - это более
«Козни Бузовой»: На Анастасию Костенко выложили в
Компания LG Electronic выпустил смартфон-книжку с
NASA: "Вояджер-2" покидает Солнечную систему
Беременность и роды после 35 лет опасны,
Прошивка MIUI 11 для смартфонов Xiaomi скоро
В России зарегистрировали новые модели Apple iPad
«Малышка на миллион»: Звезда Playboy опубликовала
Фото мамы Леонида Агутина восхитило его
Евгения Феофилактова заявила подписчикам, что не
В Сети появился новый снимок Софии Ротару без
Жители Санкт-Петербурга ждут от Александра
Эпатажный сын Елены Яковлевой стал красавцем
Хакеры взломали латвийскую сеть и показали фото
Николай Носков впервые после инсульта дал интервью
Телескоп Gaia зафиксировал межгалактическое
Ольга Бузова о любви: «Ко мне даже не подходят
Эксперты: Новая версия игры Assassin’s Creed
Hyundai рассекретил дизайн кроссовера Hyundai
Ноутбуки Samsung Flash появятся в следующем году
Анна Седокова выступила в Сочи на вечеринке
Просмотреть все новости