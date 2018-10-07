Fresh Auto открывает первый в России интерактивный автосалон
Fresh Auto, компания, специализирующаяся на продаже машин, открывает интерактивный автосалон. Данный проект будет сосредоточен на реализации авто с пробегом, а выбрать понравившуюся модель клиенты смогут благодаря нескольким сенсорным мониторам.
Как стало известно, данный автосалон будет содержать в общей сложности около 2000 автомобилей, и это при том, что обычный среднестатистический автосалон вмещает всего 100-400 машин. Покупателям, впрочем, не придется рассматривать каждую из моделей в живую. Для ознакомления с товаром и оформления покупки предусмотрена интерактивная консоль с touchscreen монитором. Подобная технология в будущем позволит приобретать машину так же легко, как воспользоваться банкоматом. Сообщается, что при выборе определенного автомобиля клиенту будет предоставлена онлайн-демонстрация машины. Благодаря этому покупатель сможет получить исчерпывающие знания о характеристиках авто, как это происходило бы в режиме реального присутствия.
По заверению разработчиков, вскоре станет возможным продавать автомобили тем же способом. Специальная система оценки поможет определить примерную стоимость модели, которую клиент планирует реализовать, и после сбора необходимых документов машина будет размещена на данной площадке вместе с остальными.
Как стало известно, данный автосалон будет содержать в общей сложности около 2000 автомобилей, и это при том, что обычный среднестатистический автосалон вмещает всего 100-400 машин. Покупателям, впрочем, не придется рассматривать каждую из моделей в живую. Для ознакомления с товаром и оформления покупки предусмотрена интерактивная консоль с touchscreen монитором. Подобная технология в будущем позволит приобретать машину так же легко, как воспользоваться банкоматом. Сообщается, что при выборе определенного автомобиля клиенту будет предоставлена онлайн-демонстрация машины. Благодаря этому покупатель сможет получить исчерпывающие знания о характеристиках авто, как это происходило бы в режиме реального присутствия.
По заверению разработчиков, вскоре станет возможным продавать автомобили тем же способом. Специальная система оценки поможет определить примерную стоимость модели, которую клиент планирует реализовать, и после сбора необходимых документов машина будет размещена на данной площадке вместе с остальными.
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:50