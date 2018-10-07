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Евгения Феофилактова заявила подписчикам, что не простит Антона Гусева

Бывшие звездные участники скандального реалити-шоу «Дома-2» Антон Гусев и Евгения Феофилактова развелись несколько лет назад.

Болельщики телепроекта хорошо помнят, как молодой человек изменил Жене с другой участницей и её же подругой Викторией Романец.

Евгения Феофилактова заявила подписчикам, что не простит Антона Гусева

На днях Феофилактова у себя в Instagram опубликовала пост с весьма характерным комментарием, который явно посвятила этой парочке.

«Я никогда ничего не прощаю! А вы?», - пишет бывшая супруга Антона.

Подписчики поняли, что Феофилактова явно имеет ввиду Гусева. Ни у кого нет сомнений, что девушка до сих пор не простила ему измену.

Евгения Феофилактова заявила подписчикам, что не простит Антона Гусева

«Простить, это не значит закрыть глаза и терпеть дальше. Предали, уходи», - советуют Евгении поклонники.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:03

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