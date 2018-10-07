Евгения Феофилактова заявила подписчикам, что не простит Антона Гусева
Бывшие звездные участники скандального реалити-шоу «Дома-2» Антон Гусев и Евгения Феофилактова развелись несколько лет назад.
Болельщики телепроекта хорошо помнят, как молодой человек изменил Жене с другой участницей и её же подругой Викторией Романец.
На днях Феофилактова у себя в Instagram опубликовала пост с весьма характерным комментарием, который явно посвятила этой парочке.
Подписчики поняли, что Феофилактова явно имеет ввиду Гусева. Ни у кого нет сомнений, что девушка до сих пор не простила ему измену.
Болельщики телепроекта хорошо помнят, как молодой человек изменил Жене с другой участницей и её же подругой Викторией Романец.
На днях Феофилактова у себя в Instagram опубликовала пост с весьма характерным комментарием, который явно посвятила этой парочке.
«Я никогда ничего не прощаю! А вы?», - пишет бывшая супруга Антона.
Подписчики поняли, что Феофилактова явно имеет ввиду Гусева. Ни у кого нет сомнений, что девушка до сих пор не простила ему измену.
«Простить, это не значит закрыть глаза и терпеть дальше. Предали, уходи», - советуют Евгении поклонники.