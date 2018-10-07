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NASA: "Вояджер-2" покидает Солнечную систему

Исследовательский зонд “Вояджер-2” приблизился к границе Солнечной системы. Как сообщают в NASA, вскоре он может стать вторым искусственным объектом, которому удалось выйти в межзвездное пространство.

NASA: "Вояджер-2" покидает Солнечную систему

Гелиосфера представляет собой область, в пределах которой солнечный ветер движется со скоростью, превышающей скорость звука. За ее пределами влияние плазмы звезды снижается и вследствие взаимодействия с межзвездной энергией образуется своего рода бесстолкновительная ударная волна. “Вояджер-1” стал первым объектом, созданным людьми, который смог преодолеть данный рубеж, однако, данные на “Вояджер-2” показывают, что и он вскоре покинет границу влияния Солнца. Вторая модель исследовала все 4 самых крупных планеты Солнечной системы, в связи с чем его первоочередная задача была признана выполненной. Аппарат должен был прослужить науке в течение 5 лет, однако работает уже более 40, признают ученые.

Стоит также отметить, что расстояние, на которое удалился “Вояджер-1”, на текущий момент составляет 144 астрономических единицы. Данная цифра равняется примерно 0,0023 световых года. “Вояджер-2” преодолел всего 118 астрономических единиц.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:28

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