Беременность и роды после 35 лет опасны, предупреждают врачи

Группа канадских исследователей из университета Альберты заявили, что женщины, рожающие после 35 лет, более подвержены инсульту и инфаркту, даже учитывая положительный процесс ношения и самих родов. В группе повышенного риска, по их мнению, находятся и сами дети, особенно мальчики.Свои выводы ученые сделали, проведя эксперимент на грызунах возрастом 9,5 месяцев и более, что эквивалентно человеческому возрасту 35 лет. Самок крыс разделили по группам: беременные, родившие, не родившие и те, у которых произошел выкидыш. Исследователи выяснили, что животные, оставившие потомство, как и грызуны, у которых был выкидыш, имеют ткани сосудов более жесткие, чем не рожавшие.Также выяснилось, что у потомства подопытных самок (преимущественно у детенышей мужского пола) наблюдалось нарушение в состоянии сосудов, которое вызывало ухудшение эндотелия и отрицательные изменения в кровотоке.