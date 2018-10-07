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Беременность и роды после 35 лет опасны, предупреждают врачи

Канадские ученые провели исследование и выяснили, что беременность и роды в возрасте старше 35 лет опасны для матери, а также для самого ребенка. Врачи добавили, что женщина, которая планирует беременность в данный возрастной период, подвергает себя и малыша повышенному риску кардиологических проблем.
Беременность и роды после 35 лет опасны, предупреждают врачи

Группа канадских исследователей из университета Альберты заявили, что женщины, рожающие после 35 лет, более подвержены инсульту и инфаркту, даже учитывая положительный процесс ношения и самих родов. В группе повышенного риска, по их мнению, находятся и сами дети, особенно мальчики.

Свои выводы ученые сделали, проведя эксперимент на грызунах возрастом 9,5 месяцев и более, что эквивалентно человеческому возрасту 35 лет. Самок крыс разделили по группам: беременные, родившие, не родившие и те, у которых произошел выкидыш. Исследователи выяснили, что животные, оставившие потомство, как и грызуны, у которых был выкидыш, имеют ткани сосудов более жесткие, чем не рожавшие.

Также выяснилось, что у потомства подопытных самок (преимущественно у детенышей мужского пола) наблюдалось нарушение в состоянии сосудов, которое вызывало ухудшение эндотелия и отрицательные изменения в кровотоке.


 
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Общество
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:14

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