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Хакеры взломали латвийскую сеть и показали фото Путина

В день выборов в латвийский Сейм хакеры взломали сайт draugiem.lv, после чего при входе на эту социальную сеть открывалось фото президента РФ Владимира Путина и звучал гимн России.

Хакеры взломали латвийскую сеть и показали фото Путина

Как сообщает информагентство LETA, снимок с улыбающимся российским лидером сопровождался предупреждением о том, что «граница России нигде не заканчивается».

Некоторые пользователи латвийских соцсетей посчитали, что взлом – дело рук хакеров из России. А представители руководства взломанного портала поспешили заявить, что доступ к нему будет заблокирован на несколько часов, а источник кибератаки будет обязательно установлен.


 
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Общество / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:39

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