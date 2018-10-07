Хакеры взломали латвийскую сеть и показали фото Путина

В день выборов в латвийский Сейм хакеры взломали сайт draugiem.lv, после чего при входе на эту социальную сеть открывалось фото президента РФ Владимира Путина и звучал гимн России.Как сообщает информагентство LETA, снимок с улыбающимся российским лидером сопровождался предупреждением о том, что «граница России нигде не заканчивается».Некоторые пользователи латвийских соцсетей посчитали, что взлом – дело рук хакеров из России. А представители руководства взломанного портала поспешили заявить, что доступ к нему будет заблокирован на несколько часов, а источник кибератаки будет обязательно установлен.