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Жители Санкт-Петербурга ждут от Александра Беглова решения мусорной проблемы

Жители Санкт-Петербурга ждут от Александра Беглова, ставшего новым губернатором, скорейшего разрешения мусорной проблемы. Петербуржцы рассчитывают на то, что смена власти спасёт их от экологического коллапса.
Жители Санкт-Петербурга ждут от Александра Беглова решения мусорной проблемы

Уход Георгия Полтавченко, который игнорировал жалобы населения на проблемы с мусором, вернул жителям города надежду на то, что экологический коллапс будет устранён. Как сообщает «ПолитЭксперт», в Санкт-Петербурге варианты по утилизации твёрдых отходов обсуждаются уже несколько лет. Так, в 2014 году местные власти хотели построить завод с технологией «термической обработки», но под давлением общественности, которая ссылалась на негативное влияние подобного предприятия, от этой затеи пришлось отказаться. Однако весной этого года, проект неожиданно разморозили, более того речь зашла о строительстве 2-3 заводов.

Ирина Бабюк, председатель городского комитета по инвестициям, подтвердила, что правительство одобрило строительство мусороперерабатывающего завода на территории промзоны «Каменка». Запустить предприятие планируется в 2021 году, однако проектной документации инвестор пока не предоставил. Также перед началом строительства необходимо, чтобы проект прошёл экологические экспертизы и публичные слушания.


 
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Политика / Общество / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 07:55

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