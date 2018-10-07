Жители Санкт-Петербурга ждут от Александра Беглова решения мусорной проблемы
Жители Санкт-Петербурга ждут от Александра Беглова, ставшего новым губернатором, скорейшего разрешения мусорной проблемы. Петербуржцы рассчитывают на то, что смена власти спасёт их от экологического коллапса.
Уход Георгия Полтавченко, который игнорировал жалобы населения на проблемы с мусором, вернул жителям города надежду на то, что экологический коллапс будет устранён. Как сообщает «ПолитЭксперт», в Санкт-Петербурге варианты по утилизации твёрдых отходов обсуждаются уже несколько лет. Так, в 2014 году местные власти хотели построить завод с технологией «термической обработки», но под давлением общественности, которая ссылалась на негативное влияние подобного предприятия, от этой затеи пришлось отказаться. Однако весной этого года, проект неожиданно разморозили, более того речь зашла о строительстве 2-3 заводов.
Ирина Бабюк, председатель городского комитета по инвестициям, подтвердила, что правительство одобрило строительство мусороперерабатывающего завода на территории промзоны «Каменка». Запустить предприятие планируется в 2021 году, однако проектной документации инвестор пока не предоставил. Также перед началом строительства необходимо, чтобы проект прошёл экологические экспертизы и публичные слушания.
Уход Георгия Полтавченко, который игнорировал жалобы населения на проблемы с мусором, вернул жителям города надежду на то, что экологический коллапс будет устранён. Как сообщает «ПолитЭксперт», в Санкт-Петербурге варианты по утилизации твёрдых отходов обсуждаются уже несколько лет. Так, в 2014 году местные власти хотели построить завод с технологией «термической обработки», но под давлением общественности, которая ссылалась на негативное влияние подобного предприятия, от этой затеи пришлось отказаться. Однако весной этого года, проект неожиданно разморозили, более того речь зашла о строительстве 2-3 заводов.
Ирина Бабюк, председатель городского комитета по инвестициям, подтвердила, что правительство одобрило строительство мусороперерабатывающего завода на территории промзоны «Каменка». Запустить предприятие планируется в 2021 году, однако проектной документации инвестор пока не предоставил. Также перед началом строительства необходимо, чтобы проект прошёл экологические экспертизы и публичные слушания.
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Добавил: Алина Сегодня, 07:55