Ольга Бузова о любви: «Ко мне даже не подходят знакомиться»

«Для меня секс — это не спорт, для меня секс может быть только с тем человеком, которого ты любишь. Но я не могу говорить, влюблена ли я сейчас», — рассказала Бузова.

Сегодня девушка ищет себе жениха в телепроекте «Замуж за Бузову», и разговор шел не только о карьере звезды, но и об отношениях.Ведущая Регина Тодоренко рассказала, как в Европе мужчины пытались познакомиться с ей, а несколько сделали предложение. На это Оля горестно сказала, что ей до сих пор трудно найти себе парня.Певица также рассказывает, что ее молодой человек должен быть мужественным и без Instagram. Оля не хочет, чтобы супруг был известной личностью. Может поэтому она и пошла в реалити-шоу, правда, пока не определилась, желает ли действительно ли она замуж.Сама знаменитость говорит, что в этом году у неё не было ни одного свободного дня, и Тодоренко поинтересовалась, а как у неё обстоят дела с сексом.Может из-за отсутствия интима у Ольги и начались проблемы со здоровьем, о чём звезда поведала ведущей.