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Прошивка MIUI 11 для смартфонов Xiaomi скоро выйдет в свет

Уже до конца года выйдет обновление операционной системы MIUI всех смартфонов Xiaomi, которые были выпущены на рынок за последние несколько лет. Эксперты узнали, что до релиза MIUI 11 осталось совсем немного времени.
Прошивка MIUI 11 для смартфонов Xiaomi скоро выйдет в свет

Хотя речь идет о новейшей прошивке, основана она может быть на самых различных версиях ОС, от Android Marshmallow до нового Oreo. По имеющимся данным, до старта обновления MIUI 11 осталось совсем немного времени.

Презентация прошивки MIUI 9 состоялась в конце апреля, а MIUI 10 прошла более, чем через один год – в конце мая. Это означает, что релиз MIUI 11 пройдет ориентировочно в июне, а именно в середине следующего года. Новая ОС в зависимости от модели смартфона будет основана на Android Nougat, Pie и Oreo. Следует отметить, что дата анонса предполагает презентацию ОС, но не релиз ее окончательной стабильной сборки.

Что касается первых билдов новой прошивки для смартфонов Xiaomi, они выйдут через несколько дней после презентации, финальная сборка появится в августе-сентябре. Стоит отметить, что эти сроки актуальны лишь для современных моделей девайса, а именно нынешних флагманов и других моделей, которые появятся на рынке в 2019 году.


 
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Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:55

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