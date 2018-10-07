В России зарегистрировали новые модели Apple iPad
По имеющимся данным от представителей Евразийской экономической комиссии, уже в текущем месяце будут представлены новые модели iPad. 6 октября в России состоялась регистрация гаджета компании Apple, перед которой состоялась проверка девайса Службой безопасности.
Уже скоро все желающие смогут выбрать для себя одну или несколько версий девайса из 15 зарегистрированных. Отличие каждой из них не только в особенностях конфигурации, но и в наличии разъема для SIM-карты. Лишь некоторые модели оснащены модулем WI-FI.
Согласно некоторым источникам, Apple iPad будет оснащен чипсетом А12Х, а также объемом памяти до 6 Гб. Предположительно, гаджет получит безрамочный дизайн, дополнительный интерфейс для подключения аксессуаров, а также функцию распознавания в горизонтальном режиме.
Уже скоро все желающие смогут выбрать для себя одну или несколько версий девайса из 15 зарегистрированных. Отличие каждой из них не только в особенностях конфигурации, но и в наличии разъема для SIM-карты. Лишь некоторые модели оснащены модулем WI-FI.
Согласно некоторым источникам, Apple iPad будет оснащен чипсетом А12Х, а также объемом памяти до 6 Гб. Предположительно, гаджет получит безрамочный дизайн, дополнительный интерфейс для подключения аксессуаров, а также функцию распознавания в горизонтальном режиме.
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:40