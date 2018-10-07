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В России зарегистрировали новые модели Apple iPad

По имеющимся данным от представителей Евразийской экономической комиссии, уже в текущем месяце будут представлены новые модели iPad. 6 октября в России состоялась регистрация гаджета компании Apple, перед которой состоялась проверка девайса Службой безопасности.
В России зарегистрировали новые модели Apple iPad
В России зарегистрировали новые модели Apple iPad

Уже скоро все желающие смогут выбрать для себя одну или несколько версий девайса из 15 зарегистрированных. Отличие каждой из них не только в особенностях конфигурации, но и в наличии разъема для SIM-карты. Лишь некоторые модели оснащены модулем WI-FI.

Согласно некоторым источникам, Apple iPad будет оснащен чипсетом А12Х, а также объемом памяти до 6 Гб. Предположительно, гаджет получит безрамочный дизайн, дополнительный интерфейс для подключения аксессуаров, а также функцию распознавания в горизонтальном режиме.


 
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Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:40

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