Двое аквалангистов из Новосибирска пропали на затопленном карьере в Кузбассе

В сообщении отмечается, что старый затопленный карьер расположен в 4 километрах от населенного пункта Красное Ленинск-Кузнецкого района. Накануне сюда приехали две группы аквалангистов из трех и пяти человек. 6 октября примерно в 17 часов по местному времени (13 часов по Москве) три человека совершили погружение, но вернулся только один из них. Остальные поспешили поднять тревогу и позвать на помощь экстренные службы.На месте ЧП работают шесть водолазов. Глубина карьера в отдельных местах достигает 70 метров, подчеркнули в Следственном комитете.