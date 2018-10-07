«Малышка на миллион»: Звезда Playboy опубликовала в Instagram фото с глубоким декольте
Мария Лиман в Instagram опубликовала фотографию с глубоким декольте, порадовав многочисленных поклонников. Звезда Playboy из Ростова-на-Дону рассказала своим подписчикам секреты на ночь.
Сексуальная шатенка, которая прославилась после съёмок для популярного мужского журнала, активно ведёт страницу в Instagram. Недавно в социальной сети звезда Playboy опубликовала снимок, на нём она эффектно позирует в коротком платье бордового цвета с глубоким декольте, сидя в автомобиле с открытой дверью. В описании к фотографии Мария Лиман отметила, что покорить её сердце с лёгкостью может мужчина, которому удастся рассмешить её до слёз. Также она сообщила, что самой эрогенной зоной у неё является плечо.
Пост Марии Лиман за короткое время набрал более 8 тысяч «лайков». При этом в комментариях поклонники засыпали девушку комплиментами, отмечая, что она «Малышка на миллион».
Сексуальная шатенка, которая прославилась после съёмок для популярного мужского журнала, активно ведёт страницу в Instagram. Недавно в социальной сети звезда Playboy опубликовала снимок, на нём она эффектно позирует в коротком платье бордового цвета с глубоким декольте, сидя в автомобиле с открытой дверью. В описании к фотографии Мария Лиман отметила, что покорить её сердце с лёгкостью может мужчина, которому удастся рассмешить её до слёз. Также она сообщила, что самой эрогенной зоной у неё является плечо.
Пост Марии Лиман за короткое время набрал более 8 тысяч «лайков». При этом в комментариях поклонники засыпали девушку комплиментами, отмечая, что она «Малышка на миллион».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:27