«Малышка на миллион»: Звезда Playboy опубликовала в Instagram фото с глубоким декольте

Сексуальная шатенка, которая прославилась после съёмок для популярного мужского журнала, активно ведёт страницу в Instagram. Недавно в социальной сети звезда Playboy опубликовала снимок, на нём она эффектно позирует в коротком платье бордового цвета с глубоким декольте, сидя в автомобиле с открытой дверью. В описании к фотографии Мария Лиман отметила, что покорить её сердце с лёгкостью может мужчина, которому удастся рассмешить её до слёз. Также она сообщила, что самой эрогенной зоной у неё является плечо.Пост Марии Лиман за короткое время набрал более 8 тысяч «лайков». При этом в комментариях поклонники засыпали девушку комплиментами, отмечая, что она «Малышка на миллион».