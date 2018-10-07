АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

«Малышка на миллион»: Звезда Playboy опубликовала в Instagram фото с глубоким декольте

Мария Лиман в Instagram опубликовала фотографию с глубоким декольте, порадовав многочисленных поклонников. Звезда Playboy из Ростова-на-Дону рассказала своим подписчикам секреты на ночь.
«Малышка на миллион»: Звезда Playboy опубликовала в Instagram фото с глубоким декольте

Сексуальная шатенка, которая прославилась после съёмок для популярного мужского журнала, активно ведёт страницу в Instagram. Недавно в социальной сети звезда Playboy опубликовала снимок, на нём она эффектно позирует в коротком платье бордового цвета с глубоким декольте, сидя в автомобиле с открытой дверью. В описании к фотографии Мария Лиман отметила, что покорить её сердце с лёгкостью может мужчина, которому удастся рассмешить её до слёз. Также она сообщила, что самой эрогенной зоной у неё является плечо.

Пост Марии Лиман за короткое время набрал более 8 тысяч «лайков». При этом в комментариях поклонники засыпали девушку комплиментами, отмечая, что она «Малышка на миллион».


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Прошивка MIUI 11 для смартфонов Xiaomi скоро
В России зарегистрировали новые модели Apple iPad
«Малышка на миллион»: Звезда Playboy опубликовала
Фото мамы Леонида Агутина восхитило его
Евгения Феофилактова заявила подписчикам, что не
В Сети появился новый снимок Софии Ротару без
Жители Санкт-Петербурга ждут от Александра
Эпатажный сын Елены Яковлевой стал красавцем
Хакеры взломали латвийскую сеть и показали фото
Николай Носков впервые после инсульта дал интервью
Телескоп Gaia зафиксировал межгалактическое
Ольга Бузова о любви: «Ко мне даже не подходят
Эксперты: Новая версия игры Assassin’s Creed
Hyundai рассекретил дизайн кроссовера Hyundai
Ноутбуки Samsung Flash появятся в следующем году
Анна Седокова выступила в Сочи на вечеринке
Двое аквалангистов из Новосибирска пропали на
Максим Галкин учил Гарика Харламова пародировать
С МКС случайно засняли НЛО на большой скорости
Недостаток сна у белокожих мужчин сказывается
Жена Ромы Жукова подала в суд на супруга и
Жених особенной дочери Хакамады в своем блоге
Эксперты назвали ТОП-5 планет с возможным
Учёные подтвердили исход евреев из Египта
Высокий показатель «плохого» холестерина не
В мозге человека обнаружена анатомия свободной
Психологи составили ТОП-8 фраз, которые партнёры
Учёные: Мужчины более зависимы от секса из-за
Уфолог из Тайваня продемонстрировал процесс
Пользователи: Смартфоны Xiaomi Mi A2 быстро
Просмотреть все новости