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Фото мамы Леонида Агутина восхитило его поклонников

Певец Леонид Агутин 5 октября поздравил свою любимую маму с ее профессиональным праздником – днем учителя. Он разместил ее фото на личной странице в Instagram и под ним написал несколько нежных строк. Поклонники артиста присоединились к поздравлениям и отметили красоту женщины.
Фото мамы Леонида Агутина восхитило его поклонников

С днем учителя Леонид Агутин поздравил «свою дорогую и любимую мамочку», а также всех работников сферы образования. Он также добавил, что это «великий праздник для великих людей».

Поклонники музыканта присоединились к поздравлениям в комментариях к публикации, отметив красоту женщины. Многие написали, что мать и сын очень похожи.

Стоит напомнить, что Людмила Леонидовна родилась в 1940 году и много лет проработала учителем начальных классов, успев стать заслуженным педагогом Российской Федерации. С будущим мужем она познакомилась в парке Горького, а в 1968 году у супругов Агутиных родился будущий артист. Именно отец Леонида Агутина Николай Петрович, выступавший в свое время в ВИА «Голубые гитары», и привил любовь к музыке своему сыну.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:13

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