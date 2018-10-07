Фото мамы Леонида Агутина восхитило его поклонников
Певец Леонид Агутин 5 октября поздравил свою любимую маму с ее профессиональным праздником – днем учителя. Он разместил ее фото на личной странице в Instagram и под ним написал несколько нежных строк. Поклонники артиста присоединились к поздравлениям и отметили красоту женщины.
С днем учителя Леонид Агутин поздравил «свою дорогую и любимую мамочку», а также всех работников сферы образования. Он также добавил, что это «великий праздник для великих людей».
Поклонники музыканта присоединились к поздравлениям в комментариях к публикации, отметив красоту женщины. Многие написали, что мать и сын очень похожи.
Стоит напомнить, что Людмила Леонидовна родилась в 1940 году и много лет проработала учителем начальных классов, успев стать заслуженным педагогом Российской Федерации. С будущим мужем она познакомилась в парке Горького, а в 1968 году у супругов Агутиных родился будущий артист. Именно отец Леонида Агутина Николай Петрович, выступавший в свое время в ВИА «Голубые гитары», и привил любовь к музыке своему сыну.
С днем учителя Леонид Агутин поздравил «свою дорогую и любимую мамочку», а также всех работников сферы образования. Он также добавил, что это «великий праздник для великих людей».
Поклонники музыканта присоединились к поздравлениям в комментариях к публикации, отметив красоту женщины. Многие написали, что мать и сын очень похожи.
Стоит напомнить, что Людмила Леонидовна родилась в 1940 году и много лет проработала учителем начальных классов, успев стать заслуженным педагогом Российской Федерации. С будущим мужем она познакомилась в парке Горького, а в 1968 году у супругов Агутиных родился будущий артист. Именно отец Леонида Агутина Николай Петрович, выступавший в свое время в ВИА «Голубые гитары», и привил любовь к музыке своему сыну.