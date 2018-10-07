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Николай Носков впервые после инсульта дал интервью

Певец Николай Носков в минувшем году перенес инсульт и сейчас проходит курс реабилитации. Длительное время артист не общался с поклонниками в социальных сетях и не давал интервью, но для программы «Идеальный ремонт» он сделал исключение.

Николай Носков впервые после инсульта дал интервью

Николай Носков и его супруга Марина радушно встретили съемочную группу передачи «Идеальный ремонт» и пообщались на различные темы. Артист впервые после перенесенного инсульта вкратце рассказал о своем самочувствии, дав понять, что хорошо себя чувствует, а также, что восстановление после болезни проходит постепенно.

Родные Николая Носкова обратились в телепередачу «Идеальный ремонт» для того, чтобы обновить спальню артиста. Редакторы телепроекта решили разделить спальню Николая Ивановича на несколько зон. Кроме того, рядом с артистом всегда находится сиделка, которая живет в его доме, и ей тоже необходима отдельная комната.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:38

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