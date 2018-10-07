Николай Носков впервые после инсульта дал интервью

Николай Носков и его супруга Марина радушно встретили съемочную группу передачи «Идеальный ремонт» и пообщались на различные темы. Артист впервые после перенесенного инсульта вкратце рассказал о своем самочувствии, дав понять, что хорошо себя чувствует, а также, что восстановление после болезни проходит постепенно.Родные Николая Носкова обратились в телепередачу «Идеальный ремонт» для того, чтобы обновить спальню артиста. Редакторы телепроекта решили разделить спальню Николая Ивановича на несколько зон. Кроме того, рядом с артистом всегда находится сиделка, которая живет в его доме, и ей тоже необходима отдельная комната.