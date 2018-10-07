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Эксперты: Новая версия игры Assassin’s Creed Odyssey пользуется успехом

Новая версия игры Assassin’s Creed Odyssey стартовала 5 октября, эксперты отмечают невероятный успех боевика. По количеству одновременных геймеров новинка обошла в Steam прошлогоднюю версию.
Эксперты: Новая версия игры Assassin’s Creed Odyssey пользуется успехом

На такой успех оказали влияние нескольких факторов. В частности, 2 октября полная версия игры стала доступна покупателям более дорогих вариантов, а также в Uplay релиз баталии состоялся примерно на 19 часов раньше, чем в Valve. Ещё одним плюсом является то, что новинка на онлайн-площадке Ubisoft игрокам обходится дешевле за счёт бонусов. В «Одиссею» также можно играть на Xbox One, РС и PS4, а в Японии боевик доступен ещё и на Nintendo Switch.

Новая версия игры Assassin's Creed Odyssey в Steam тоже стал невероятно популярной. Так, 6 октября экспертами было зафиксировано более 48 000 одновременных игроков, кроме того этот показатель каждый час стремительно поднимается. Специалисты отмечают, что новое издание игрового боевика является самым лучшим из всех предыдущих частей. Пользователи на площадке Steam оставили много положительных отзывов об игре.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:21

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