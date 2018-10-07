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Ноутбуки Samsung Flash появятся в следующем году

В следующем году на рынке появятся ноутбуки Samsung Flash, предполагается, что они придут на смену актуальным моделям линейки Notebook. Корейская компания в настоящее время разрабатывает новые мобильные компьютеры.
Ноутбуки Samsung Flash появятся в следующем году

Ожидается, что устройства, фигурирующие под условным названием Notebook Flash, поступят в продажу в первом квартале следующего года, а дебют новинок, вполне вероятно, состоится на выставке CES 2019. О характеристиках новых девайсов на данный момент ничего не сообщается, однако есть предположение, что Samsung Flash придут смену ноутбукам линейки Notebook.

Эксперты полагают, что новые устройства получат экраны Full HD, металлические корпуса, процессоры Intel последнего поколения, а также несколько вариантов подсистемы для хранения данных. Вероятно, дебют новых устройств состоится на североамериканском рынке, а их реализация будет осуществляться и на рынке Европы.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:06

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