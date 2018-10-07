В Сети появился новый снимок Софии Ротару без фильтров

София Ротару в 2016 году завела личный микроблог в Instagram, где уже 130 000 подписчиков. Невзирая на то, что поклонники регулярно просят артистку чаще выкладывать публикации, она не спешит это делать. К примеру, последний свежий снимок, который опубликовала София Михайловна, датируется сентябрем этого года. Но на днях у фанатов исполнительницы песен появилась возможность увидеть, как выглядит их любимица. Одна из поклонниц обнародовала в соцсети фото с артисткой, сделанное совсем недавно.Пользователи принялись обсуждать публикацию, сказав, что София Ротару прекрасно выглядит. По словам некоторых фолловеров, знаменитость «красивая», «естественная», при этом «шикарно выглядит». Поклонники Софии Михайловны надеются, что певица сама начнет выкладывать в соцсеть подобные снимки без фильтров.