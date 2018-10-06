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Роман Гриценко возвращается в Питер, чтобы заниматься с отцом семейным бизнесом

С тех пор как телепроект «Дом-2» покинул Роман Гриценко прошло совсем не много времени. Он понял, что не сможет построить любовь в периметре, а значит занимает чье-то место, поэтому его необходимо освободить, дав шанс другим ребятам найти свою вторую половинку.

После ухода молодой человек неоднократно говорил о том, что хочет продолжать строить карьеру в шоу-бизнесе и что вскоре все поклонники будут наблюдать за его успехами с экранов своих телевизоров.
Роман Гриценко возвращается в Питер, чтобы заниматься с отцом семейным бизнесом

А на днях в Сети и вовсе появились слухи о том, что руководство скандального реалити-шоу предложило бывшему подопечному должность ведущего Острова любви и тот с радостью его принял, а потому в ближайшие несколько дней отправится в тропики для прохождения стажировки.

Однако сегодня стало ясно, что слухи не подтвердились. Более того, Рома принял решение уехать из столицы в родной Санкт-Петербург, где находится его семья, чтобы вместе со своим отцом заниматься семейным бизнесом, который приносит реальные деньги, а не гнаться за призрачной карьерой в шоу-бизнесе, так как шанса пробиться на телевидение можно ждать годами.

Стоит отметить, что фанаты поддержали Гриценко. По их мнению, чтобы быть успешным не обязательно крутиться в шоу-бизнесе, поскольку есть масса других способов разбогатеть и прославиться.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:56

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