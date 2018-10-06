Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения

Первый свой день рождения в должности главы России Владимир Путин отметил вв Павловске, на территории пригорода Санкт-Петербурга. Празднование провели в стенах ресторана русской кухни "Подворье". У российского президента в этот день также состоялась рабочая встреча с Джеймсом Вулфенсоном - президентом Всемирного банка. Вечером он побывал в стенах Мариинского театра на премьере оперы Петра Чайковского "Мазепа".Владимир Путин в день рожденияпровел экстренное совещание, связанное с событиями в Афганистане. Тогда США вместе с Великобританией начали без санкции Совбеза ООН военную операцию, под названием "Несокрушимая свобода". Позднее российский лидер отпраздновал 49-летие совместно с семьей на территории Ново-Огарево в подмосковной резиденции.Своё пятидесятилетие вВладимир Путин отмечал в Кишиневе. Там он участвовал в саммите СНГ. После возвращения в столицу российский президент дал ужин, на который прибыли члены правительства России, руководство Федерального собрания, высших судебных органов, Администрации президента, силовых ведомств, прокуратуры, высшие военачальники и прочие.День рождения вглава государства отмечал в Санкт-Петербурге. Владимир Путин в аэропорту Пулково провёл встречу с Валентиной Матвиенко, которую накануне избрали губернатором города. Президента также встретил Владимир Яковлев - вице-премьер правительства. Позже глава России прибыл на праздничный банкет, состоявшийся у набережной Невы на теплоходе "Нью Айленд".По случаю празднования дня рождения В.В. Путина вв Санкт-Петербурге в Стрельне в Константиновском дворце дали торжественный ужин. На вечер в Нижнем парке организовали фейерверк. На торжество в основном пригласили почетных граждан Санкт-Петербурга.Российский президент 7 октябряв Санкт-Петербурге провёл встречу с лидерами Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана в рамках саммита ОЦАС. Потом для глав государств в Константиновском дворце дали торжественный завтрак. Вечером этого дня Владимир Путин провел переговоры в стенах Константиновского дворца с Герхардом Шредером - канцлером ФРГ.Владимир Путин всвой день рождения опять отмечал в Санкт-Петербурге. Там глава государства проводил встречу с Валентиной Матвиенко - губернатором города.На 55-летие глава Российской Федерации впригласил постоянных членов Совбеза РФ, военное руководство государства, офицеров, а также членов семей военнослужащих, которые погибли при исполнении своего воинского долга.Владимир Путин, занимая пост премьер-министра России, 7 октябряпобывал в Санкт-Петербурге в рабочей командировке. Он в Константиновском дворце участвовал в презентации ленты "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным". Потом В.В. Путин посетил 77 сессию Генассамблеи Интерпола, провел совещание, посвящённое вопросам развития российской кинематографии.Премьер-министр России Владимир Путин впровел в свой день рождения встречу с российским президентом Дмитрием Медведевым, обсуждая социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в государстве. Потом Владимир Путин встретился с рядом российских писателей, которые подарили имениннику книги.В 58 свой день рождения впремьер-министр РФ Владимир Путин посетил Санкт-Петербург. Там он взял участие в совещании по вопросам реализации программ развития существующих ведущих университетов Российской Федерации. Также он встретился с представителями федерации профсоюзов Санкт-Петербурга.Глава российского правительства 7 октябрянаходился в российской столице. В этот день В.В. Путин выступил в рамках совещания, где рассматривались вопросы оборонно-промышленного комплекса.Владимир Путин вотмечал своё 60-летие. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, свой юбилей президент отметил в кругу друзей, а также близких в Санкт-Петербурге. У главы государства в этот день не было запланировано рабочих встреч. Все поздравления глава России принимал по телефону.7 октябряроссийский президент находился на территории индонезийского острова Бали, где участвовал в саммите АТЭС. Лидеры государств, перед тем как началось пленарное заседание, поздравили президента РФ с днем рождения.Владимир Путин вна свой день рождения взял выходной. Он решил улететь в сибирскую тайгу. В итоге российский глава 7 октября оказался в 300-400 километрах от ближайшего жилья.Гава России 7 октябряпровел совещание с Сергеем Шойгу – Министром обороны. Он обсудил военную операцию на территории Сирии. Российский президент вечером участвовал в рамках хоккейного матча Ночной хоккейной лиги. Владимир Путин смог тогда забросить 7 шайб. Таким образом, российский президент внёс большой вклад в победу команды "Звезды НХЛ", которая победила "Сборную НХЛ" при счете 15:10.7 октябряпрезидент Российской Федерации не стал проводить публичных мероприятий. По заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава РФ Владимир Путин праздник провел со своими друзьями, родными, близкими.В прошломВладимира Путина с утра поздравили главы других государств. Он провел множество телефонных переговоров, а также совещание Совбеза. Никаких деловых встреч лидер России больше не планировал, поэтому свой день рождения 7 октября 2017 года он провёл в итоге со своими близкими и родными.