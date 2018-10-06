Британский The Sun выдал Ольгу Бузову замуж за Хабиба Нурмагомедова

Но их зарубежные коллеги не только не знают, что происходит в личной жизни знаменитости, но и также считают Олю не той, кем она на самом деле является.Пока Бузова пытается найти вторую половинку, некоторые иностранные СМИ пишут, что девушка давно замужем.Накануне «боя века» между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором журналисты Великобритании пишут об истории успеха этих спортсменов. Разумеется, затрагивается и личная жизнь бойцов.И вот издание The Sun накануне выпустила статью о российском спортсмене, которую озаглавило Mrs Khabib, где сообщается о таинственной жене 30-летнего файтера. В этой статье пишется также, что жена - ровесница Нурмагомедова, правда, о ней очень тяжело найти какую-либо информацию, ибо Хабиб держит личную жизнь вдали от чужих любопытных глаз.Но самое главное здесь снимок, который журналисты из Британии выложили в качестве иллюстрации к данному материалу. На снимке Нурмагомедов позирует с Бузовой. Фото было сделано зимой прошлого года, когда спортсмен и ведущая встретились на бойцовском турнире в Пензе.