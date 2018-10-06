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Британский The Sun выдал Ольгу Бузову замуж за Хабиба Нурмагомедова

СМИ Российской Федерации знают о ведущей и певице Ольге Бузовой всё.

Но их зарубежные коллеги не только не знают, что происходит в личной жизни знаменитости, но и также считают Олю не той, кем она на самом деле является.

Британский The Sun выдал Ольгу Бузову замуж за Хабиба Нурмагомедова

Пока Бузова пытается найти вторую половинку, некоторые иностранные СМИ пишут, что девушка давно замужем.

Накануне «боя века» между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором журналисты Великобритании пишут об истории успеха этих спортсменов. Разумеется, затрагивается и личная жизнь бойцов.

Британский The Sun выдал Ольгу Бузову замуж за Хабиба Нурмагомедова

И вот издание The Sun накануне выпустила статью о российском спортсмене, которую озаглавило Mrs Khabib, где сообщается о таинственной жене 30-летнего файтера. В этой статье пишется также, что жена - ровесница Нурмагомедова, правда, о ней очень тяжело найти какую-либо информацию, ибо Хабиб держит личную жизнь вдали от чужих любопытных глаз.

Британский The Sun выдал Ольгу Бузову замуж за Хабиба Нурмагомедова

Но самое главное здесь снимок, который журналисты из Британии выложили в качестве иллюстрации к данному материалу. На снимке Нурмагомедов позирует с Бузовой. Фото было сделано зимой прошлого года, когда спортсмен и ведущая встретились на бойцовском турнире в Пензе.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:43

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