Дмитрий Шепелев опроверг свою госпитализацию

6 октября появились слухи, что Дмитрий Шепелев госпитализирован в столичное медучреждение. Он якобы на протяжении суток находился под бдительным присмотром докторов. Телеведущий сообщил, что он действительно посещал московскую клинику, однако для планового обследования. Сначала шоумен оставил пост в Instagram Stories, в котором обвинил в предоставлении лживой информации журналистов, работающих с Андреем Малаховым. Однако после Дмитрий Шепелев изменил данное утверждение на порицание недобросовестных СМИ.Поклонники известного ведущего обрадовались, что с их кумиром всё в порядке. Они попросили знаменитость беречь свое здоровье ради сына.