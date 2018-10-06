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Дмитрий Шепелев опроверг свою госпитализацию

Дмитрий Шепелев опроверг свою госпитализацию. Известный телеведущий завил, что недобросовестные СМИ распространяли лживую информацию.
Дмитрий Шепелев опроверг свою госпитализацию

6 октября появились слухи, что Дмитрий Шепелев госпитализирован в столичное медучреждение. Он якобы на протяжении суток находился под бдительным присмотром докторов. Телеведущий сообщил, что он действительно посещал московскую клинику, однако для планового обследования. Сначала шоумен оставил пост в Instagram Stories, в котором обвинил в предоставлении лживой информации журналистов, работающих с Андреем Малаховым. Однако после Дмитрий Шепелев изменил данное утверждение на порицание недобросовестных СМИ.
Дмитрий Шепелев опроверг свою госпитализацию

Поклонники известного ведущего обрадовались, что с их кумиром всё в порядке. Они попросили знаменитость беречь свое здоровье ради сына.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:54

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