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Роман Капаклы и Марина Африкантова отнесли заявление в ЗАГС

Ни для кого не секрет, что участники телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Африкантова давно разговаривают о свадьбе. Они уже стали мужем и женой по законам Сейшельских островов, а теперь хотят тоже самое сделать и в Москве.

Многие знают, что ребята отказались от пышного торжества, которое требует очень много денег, и сошлись на том, что просто распишутся в ЗАГСе, а после отправятся в романтическое путешествие, где и растратят свои сбережения.

Роман Капаклы и Марина Африкантова отнесли заявление в ЗАГС

Марина и Рома часто обсуждают тему бракосочетания, однако конкретной даты так и не называют, что очень расстраивает их поклонников. Но сегодня у них появился настоящий повод для радости, ведь появились слухи, что возлюбленные все-таки подали заявление.

Несколько дней назад они ездили в Питер, где парень решал вопросы с документами, а по возвращению в столицу они посетили один из ЗАГСов и оставили заявку на заключение союза.

Роман Капаклы и Марина Африкантова отнесли заявление в ЗАГС

По предварительным данным, роспись Африкантовой и Капаклы запланирована на конец следующего месяца, однако точной информации по этому вопросу пока нет.

Стоит отметить, что помимо Ромы и Марины, узаконить свои отношения до конца 2018 года также хочет еще одна пара участников телестройки. Речь идет о Майе Донцовой и Алексее Купине, которые планировали жениться еще летом, но из-за состояния здоровья молодого человека и проблем с документами им пришлось на некоторое время отложить свою свадьбу.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:29

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