Анна Седокова выступила в Сочи на вечеринке PLAYBOY

Артистка на данных фото изображена с девушками, которые надели традиционные заячьи ушки и наряды. Певица для мероприятия выбрала кожаный костюм черного цвета, подчеркивающий стройную фигуру звезды. Под кадром Анна Седокова спросила у поклонников, какое из двух фото им больше нравится. В течение четырех часов снимок сумел собрать свыше 25 тысяч отметок «Мне нравится» и более 170 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.Большинство фолловеров выбрали первый кадр. Фанаты заявили, что они очень любят творчество Анны Седоковой. Поклонники добавили, что певица просто «красавица» и «умница».