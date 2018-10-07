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Анна Седокова выступила в Сочи на вечеринке PLAYBOY

Анна Седокова похвасталась фанатам, что выступала в Сочи на вечеринке PLAYBOY. Соответствующий пост исполнительница песен обнародовала в своем Instagram-аккаунте.
Анна Седокова выступила в Сочи на вечеринке PLAYBOY

Артистка на данных фото изображена с девушками, которые надели традиционные заячьи ушки и наряды. Певица для мероприятия выбрала кожаный костюм черного цвета, подчеркивающий стройную фигуру звезды. Под кадром Анна Седокова спросила у поклонников, какое из двух фото им больше нравится. В течение четырех часов снимок сумел собрать свыше 25 тысяч отметок «Мне нравится» и более 170 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
Анна Седокова выступила в Сочи на вечеринке PLAYBOY

Большинство фолловеров выбрали первый кадр. Фанаты заявили, что они очень любят творчество Анны Седоковой. Поклонники добавили, что певица просто «красавица» и «умница».


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:02

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