С МКС случайно засняли НЛО на большой скорости

Уфологи принялись утверждать, что это пришельцы с Нибиру прилетели проследить за землянами, и предупреждают о предстоящей опасности. После появления в каком-либо районе Земли странных летающих объектов, там фиксируются земные катаклизмы. Эксперты по уфологии считают, что пренебрегать такими частыми появлениями НЛО нельзя. Обязательно стоит выяснить причину и наладить с ними контакт.А вот астронавты спешат предупредить о том, что скорее всего это явление будет считаться секретным испытанием новой свехзвуковой установки.