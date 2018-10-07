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С МКС случайно засняли НЛО на большой скорости

В NASA попала запись видео, на котором видно, как на большой скорости НЛО пролетело мимо МКС. Запись была сделана совершенно случайно, и представители национального управления по аэронавтике уже выложили его в Сеть.
С МКС случайно засняли НЛО на большой скорости

Уфологи принялись утверждать, что это пришельцы с Нибиру прилетели проследить за землянами, и предупреждают о предстоящей опасности. После появления в каком-либо районе Земли странных летающих объектов, там фиксируются земные катаклизмы. Эксперты по уфологии считают, что пренебрегать такими частыми появлениями НЛО нельзя. Обязательно стоит выяснить причину и наладить с ними контакт.

А вот астронавты спешат предупредить о том, что скорее всего это явление будет считаться секретным испытанием новой свехзвуковой установки.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 06:18

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