АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Максим Галкин учил Гарика Харламова пародировать Аллу Пугачеву

5 октября на телешоу «Вечерний Ургант» Максим Галкин учил Гарика Харламова, как правильно пародировать Аллу Пугачеву. За время передачи юмористы делали пародии на артистов и озвучивали друг друга, при этом вспоминали мэтров российского юмора.
Максим Галкин учил Гарика Харламова пародировать Аллу Пугачеву

Гарик Харламов пытался пародировать Примадонну. Ведущий шоу Иван Ургант попросил Максима Галкина указать на ошибки своего коллеги. Супруг Аллы Борисовны отметил, что пародийные образы у резидента «Comedy Сlub» чаще всего получаются очень преувеличенными, в чем его «фишка».

За эфир программы «Вечерней Ургант» Максим Галкин пародировал также Льва Лещенко, Ренату Литвинову, а также самого Гарика Харламова. Ролик из шоу на платформе YouTube за сутки собрал свыше 182 тысяч просмотров.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телескоп Gaia зафиксировал межгалактическое
Ольга Бузова о любви: «Ко мне даже не подходят
Эксперты: Новая версия игры Assassin’s Creed
Hyundai рассекретил дизайн кроссовера Hyundai
Ноутбуки Samsung Flash появятся в следующем году
Анна Седокова выступила в Сочи на вечеринке
Двое аквалангистов из Новосибирска пропали на
Максим Галкин учил Гарика Харламова пародировать
С МКС случайно засняли НЛО на большой скорости
Недостаток сна у белокожих мужчин сказывается
Жена Ромы Жукова подала в суд на супруга и
Жених особенной дочери Хакамады в своем блоге
Эксперты назвали ТОП-5 планет с возможным
Учёные подтвердили исход евреев из Египта
Высокий показатель «плохого» холестерина не
В мозге человека обнаружена анатомия свободной
Психологи составили ТОП-8 фраз, которые партнёры
Учёные: Мужчины более зависимы от секса из-за
Уфолог из Тайваня продемонстрировал процесс
Пользователи: Смартфоны Xiaomi Mi A2 быстро
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни
Обнародованы подробности о личностях "магов"
Пользователи заявляют о поломке верхнего динамика
Камера Google Pixel 3 получит сверхчувствительный
Ксения Алфёрова в Instagram опубликовала
В Сети опубликовали трейлер к запуску Space Hulk:
Учёные: На Марсе есть зоны опасные для изучения
Ученые: Эти пять продуктов не заслуженно названы
Процессор iPhone ХS оказался в три раза быстрее
Однокристальная Apple A12 Bionic используется в
Просмотреть все новости