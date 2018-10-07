Максим Галкин учил Гарика Харламова пародировать Аллу Пугачеву

Гарик Харламов пытался пародировать Примадонну. Ведущий шоу Иван Ургант попросил Максима Галкина указать на ошибки своего коллеги. Супруг Аллы Борисовны отметил, что пародийные образы у резидента «Comedy Сlub» чаще всего получаются очень преувеличенными, в чем его «фишка».За эфир программы «Вечерней Ургант» Максим Галкин пародировал также Льва Лещенко, Ренату Литвинову, а также самого Гарика Харламова. Ролик из шоу на платформе YouTube за сутки собрал свыше 182 тысяч просмотров.