В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве
О погоде в Москве на следующей неделе, 8 – 14 октября, рассказал зам. начальника ситауционного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Своими словами он обрадовал москвичей.
По прогнозам синоптиков жителей и гостей Москвы ожидает солнечная погода с приятными осенними температурами без осадков. О погоде на выходные будет уточняться дополнительно, ожидается возможное понижение температуры днём.
По прогнозам синоптиков жителей и гостей Москвы ожидает солнечная погода с приятными осенними температурами без осадков. О погоде на выходные будет уточняться дополнительно, ожидается возможное понижение температуры днём.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:06