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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве

О погоде в Москве на следующей неделе, 8 – 14 октября, рассказал зам. начальника ситауционного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Своими словами он обрадовал москвичей.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве

По прогнозам синоптиков жителей и гостей Москвы ожидает солнечная погода с приятными осенними температурами без осадков. О погоде на выходные будет уточняться дополнительно, ожидается возможное понижение температуры днём.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:06

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