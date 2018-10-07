Телескоп Gaia зафиксировал межгалактическое перемещение

Астрономы из Нидерландов при обработке информации с телескопа Gaia обнаружили, что в Млечном пути часть звёзд перемещаются с неправильной скоростью по отношению к центру Галактики. В связи с этим учёные предположили, что эти звёзды могли появиться в нашей Галактике извне. В рамках исследования специалисты сравнили скорость передвижения примерно 3 миллионов звёзд, из них два десятка звёзд двигаются значительно быстрее и имеют все шансы покинуть Галактику.Эксперты считают, что эти звёзды могут обладать информацией тех условий, в которых они зародились. Возможно, у них своя биография и они были выброшены с определённых орбит на каком-то этапе истории, после чего поглощены Млечным путём. При помощи телескопа Gaia специалисты намерены получить данные о скоростях и местонахождении 150 миллионов звёзд, которые будут сложены в трёхмерную карту нашей Галактики.