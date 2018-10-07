АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Телескоп Gaia зафиксировал межгалактическое перемещение

Согласно данным, полученных с космического телескопа Gaia, во Вселенной произошло межгалактическое перемещение. Астрономы рассмотрели, что звёзды Млечного пути, которые передвигаются активнее других, появились из других галактик.
Телескоп Gaia зафиксировал межгалактическое перемещение

Астрономы из Нидерландов при обработке информации с телескопа Gaia обнаружили, что в Млечном пути часть звёзд перемещаются с неправильной скоростью по отношению к центру Галактики. В связи с этим учёные предположили, что эти звёзды могли появиться в нашей Галактике извне. В рамках исследования специалисты сравнили скорость передвижения примерно 3 миллионов звёзд, из них два десятка звёзд двигаются значительно быстрее и имеют все шансы покинуть Галактику.

Эксперты считают, что эти звёзды могут обладать информацией тех условий, в которых они зародились. Возможно, у них своя биография и они были выброшены с определённых орбит на каком-то этапе истории, после чего поглощены Млечным путём. При помощи телескопа Gaia специалисты намерены получить данные о скоростях и местонахождении 150 миллионов звёзд, которые будут сложены в трёхмерную карту нашей Галактики.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телескоп Gaia зафиксировал межгалактическое
Ольга Бузова о любви: «Ко мне даже не подходят
Эксперты: Новая версия игры Assassin’s Creed
Hyundai рассекретил дизайн кроссовера Hyundai
Ноутбуки Samsung Flash появятся в следующем году
Анна Седокова выступила в Сочи на вечеринке
Двое аквалангистов из Новосибирска пропали на
Максим Галкин учил Гарика Харламова пародировать
С МКС случайно засняли НЛО на большой скорости
Недостаток сна у белокожих мужчин сказывается
Жена Ромы Жукова подала в суд на супруга и
Жених особенной дочери Хакамады в своем блоге
Эксперты назвали ТОП-5 планет с возможным
Учёные подтвердили исход евреев из Египта
Высокий показатель «плохого» холестерина не
В мозге человека обнаружена анатомия свободной
Психологи составили ТОП-8 фраз, которые партнёры
Учёные: Мужчины более зависимы от секса из-за
Уфолог из Тайваня продемонстрировал процесс
Пользователи: Смартфоны Xiaomi Mi A2 быстро
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни
Обнародованы подробности о личностях "магов"
Пользователи заявляют о поломке верхнего динамика
Камера Google Pixel 3 получит сверхчувствительный
Ксения Алфёрова в Instagram опубликовала
В Сети опубликовали трейлер к запуску Space Hulk:
Учёные: На Марсе есть зоны опасные для изучения
Ученые: Эти пять продуктов не заслуженно названы
Процессор iPhone ХS оказался в три раза быстрее
Однокристальная Apple A12 Bionic используется в
Просмотреть все новости