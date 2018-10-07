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Недостаток сна у белокожих мужчин сказывается больше на здоровье, чем у темнокожих

Проведя исследование, учёные сделали вывод, что влияние недостатка сна у белокожих представителей сильного пола больше сказывается на здоровье, чем у темнокожих мужчин. Эксперты заметили, что продолжительность отдыха не приводит к болезням у женщин.
Недостаток сна у белокожих мужчин сказывается больше на здоровье, чем у темнокожих

Исследователи изучили влияние сна у 16 733 человек. Учёные наблюдали за подопытными в течении 6 лет. При этом средний возраст участников данного эксперимента составлял 64 года. Из подопытных никто не переносил инсульт, во время сна не имел проблем с дыханием. Исследователи постепенно сделали вывод, что воздействие неполноценного сна на человеческое здоровье связано с национальностью и полом. Это подтвердили результаты эксперимента, когда ряд белокожих мужчин спали свыше 9 часов в сутки, а прочие меньше 8 часов. Было выяснено, что первые являются подверженными инсульту на 70%. Это значительно превышает показатели других подопытных.

У темнокожих мужчин, которые на сон выделили меньше 8 часов в сутки, показатели вероятности появления острого нарушения кровообращения мозга составляют 80%. Учёные не заметили каких-либо различий в отношении риска развития инсульта у женщин-участниц эксперимента.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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