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Жена Ромы Жукова подала в суд на супруга и требует 50 миллионов рублей

Жена Ромы Жукова подала в суд на супруга после того, как он общественно объявил её изменщицей и алкоголичкой. Она требует от него 50 миллионов рублей.
Жена Ромы Жукова подала в суд на супруга и требует 50 миллионов рублей

В судебном иске Елена Жукова указала, что хочет возмещение морального ущерба в размере 50 миллионов рублей. Под моральным обвинение супруга звезды 90-х годов имеет в виду то, что будучи участником телешоу Жуков на всю страну заявил о её изменах и о пристрастии к алкоголю. Сама Елена Жукова подобное обвинение не признаёт и за клевету в свой адрес подала на мужа в суд.

Раньше уже сообщалось о том, что отец шестерых детей бросил семью и уехал в Сочи не один. Новой фавориткой Ромы Жукова стала бывшая подруга его жены.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 05:30

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