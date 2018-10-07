Жена Ромы Жукова подала в суд на супруга и требует 50 миллионов рублей

В судебном иске Елена Жукова указала, что хочет возмещение морального ущерба в размере 50 миллионов рублей. Под моральным обвинение супруга звезды 90-х годов имеет в виду то, что будучи участником телешоу Жуков на всю страну заявил о её изменах и о пристрастии к алкоголю. Сама Елена Жукова подобное обвинение не признаёт и за клевету в свой адрес подала на мужа в суд.Раньше уже сообщалось о том, что отец шестерых детей бросил семью и уехал в Сочи не один. Новой фавориткой Ромы Жукова стала бывшая подруга его жены.