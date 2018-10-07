Жених особенной дочери Хакамады в своем блоге Instagram заговорил о венчании

Актер, спортсмен и жених дочери Ирины Хакамады Влад Ситдиков не так давно решил узнать среди своих подписчиков в Instagram подробности, касающиеся таинства венчания. Он спросил: "Венчание - это важный обряд. Но почему это важно?". Его многочисленные читатели с радостью разъяснили молодому человеку особенности данного вопроса. Пользователи подчеркнули, что венчание является таинством, а вовсе не обрядом, оно обозначает благословение Господа на союз между мужчиной и женщиной.Второй вопрос, который интересовал Ситдикова, это почему некоторые люди могут себе позволить венчаться несколько раз. На это ему ответили, что такого понятия, как «развенчание» нет, поэтому приходится идти на такие шаги и только после одобрения архиерея, потому что церковь не одобряет подобных вещей.