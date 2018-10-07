АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Жених особенной дочери Хакамады в своем блоге Instagram заговорил о венчании

Влад Ситдиков, который является женихом особенной дочери известной журналистки Ирины Хакамады Марии, в своем блоге Instagram стал задавать вопросы подписчикам, касающиеся венчания. При этом опубликовав совместное фото с Марией.
Жених особенной дочери Хакамады в своем блоге Instagram заговорил о венчании

Актер, спортсмен и жених дочери Ирины Хакамады Влад Ситдиков не так давно решил узнать среди своих подписчиков в Instagram подробности, касающиеся таинства венчания. Он спросил: "Венчание - это важный обряд. Но почему это важно?". Его многочисленные читатели с радостью разъяснили молодому человеку особенности данного вопроса. Пользователи подчеркнули, что венчание является таинством, а вовсе не обрядом, оно обозначает благословение Господа на союз между мужчиной и женщиной.

Второй вопрос, который интересовал Ситдикова, это почему некоторые люди могут себе позволить венчаться несколько раз. На это ему ответили, что такого понятия, как «развенчание» нет, поэтому приходится идти на такие шаги и только после одобрения архиерея, потому что церковь не одобряет подобных вещей.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Недостаток сна у белокожих мужчин сказывается
Жена Ромы Жукова подала в суд на супруга и
Жених особенной дочери Хакамады в своем блоге
Эксперты назвали ТОП-5 планет с возможным
Учёные подтвердили исход евреев из Египта
Высокий показатель «плохого» холестерина не
В мозге человека обнаружена анатомия свободной
Психологи составили ТОП-8 фраз, которые партнёры
Учёные: Мужчины более зависимы от секса из-за
Уфолог из Тайваня продемонстрировал процесс
Пользователи: Смартфоны Xiaomi Mi A2 быстро
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни
Обнародованы подробности о личностях "магов"
Пользователи заявляют о поломке верхнего динамика
Камера Google Pixel 3 получит сверхчувствительный
Ксения Алфёрова в Instagram опубликовала
В Сети опубликовали трейлер к запуску Space Hulk:
Учёные: На Марсе есть зоны опасные для изучения
Ученые: Эти пять продуктов не заслуженно названы
Процессор iPhone ХS оказался в три раза быстрее
Однокристальная Apple A12 Bionic используется в
Инна Маликова ослепила публику нарядом на
Браузер Google Chrome прекратит работу на 32 млн
Роман Гриценко возвращается в Питер, чтобы
Дмитрий Шепелев опроверг свою госпитализацию
Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получил дату презентации
Британский The Sun выдал Ольгу Бузову замуж за
Андрей Чадов будет судиться с хейтерами
Роман Капаклы и Марина Африкантова отнесли
Ученые создали первую в мире искусственную
Просмотреть все новости