Андрей Чадов будет судиться с хейтерами

После анонса сериала «Мелодия любви», в котором Андрей Чадов играет роль рок музыканта, на актера в Сети посыпалась необоснованная критика. Артист решил наказать женщину, которая его оскорбила. Многие подписчики поддержали решение кинозвезды. Знаменитость является себя неконфликтным человеком, однако терпеть оскорбления он не намерен.Андрей Чадов предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. В его аккаунте присутствуют снимки только вместе с братом Алексеем и племянником Федором.