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Андрей Чадов будет судиться с хейтерами

Недавно на Андрея Чадова посыпалась критика со стороны пользователей соцсети Instagram. Актер собирается подать иск в суд на хейтера, который оскорбил его в комментариях.
Андрей Чадов будет судиться с хейтерами

После анонса сериала «Мелодия любви», в котором Андрей Чадов играет роль рок музыканта, на актера в Сети посыпалась необоснованная критика. Артист решил наказать женщину, которая его оскорбила. Многие подписчики поддержали решение кинозвезды. Знаменитость является себя неконфликтным человеком, однако терпеть оскорбления он не намерен.
Андрей Чадов будет судиться с хейтерами

Андрей Чадов предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. В его аккаунте присутствуют снимки только вместе с братом Алексеем и племянником Федором.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30

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