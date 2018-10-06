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Беременная Алена Савкина удивила зрителей «Дома-2» разговорами о детдоме

Несмотря на то, что участники телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров и Алена Савкина прожили вместе всего несколько месяцев, это не помешало им начать планировать семью и говорить о свадьбе. И если до официальной росписи дело так и не дошло, то зачать ребенка ребятам не составило особого труда.

Сейчас будущие родители не вместе и даже не пытаются наладить отношения друг с другом, что позволяет зрителям думать, что им по-настоящему нужен сын, который, к слову, появится уже в январе.

Беременная Алена Савкина удивила зрителей «Дома-2» разговорами о детдоме

Ведущие реалити-шоу делают все возможное, чтобы спасти семью, однако бывшие возлюбленные не хотят идти на уступки. В частности, Илья заявил, что сначала он ждет от Алены извинений за ее поведение и множественные оскорбления, а лишь потом он будет готов разговаривать о материальной поддержке малыша и других моментах, связанных с его ребенком.

Что касается Алены, то сначала девушка играла роль заботливой мамы, а теперь, пребывая в постоянных истериках от того, что осталась одна, она не выражает особой заинтересованности в будущем сыне и даже ведет странные разговоры о беременности «по залету» и детдоме, намекая, что виноват в таких мыслях исключительно Яббаров.

Беременная Алена Савкина удивила зрителей «Дома-2» разговорами о детдоме

Зрителей же вся эта ситуация очень напрягает, поскольку малыш может воспитываться не только в неполноценной, но еще и не в родной семье. А всему виной телепроект «Дом-2», квартира, которая достается победителям конкурса «Человек года» и непутевые родители, ни о чем не думавшие в момент, когда делали этого самого малыша.

«И вот такой матери пророчили выигрыш квартиры?», «Как вообще можно так жить, так себя вести, и так говорить? Надеюсь, что это все на эмоциях», «Аленка, Аленка. Какая же ты глупая, нужно было сначала думать, а потом беременеть. Ну или хотя бы посмотреть, как живет твоя старшая сестра и не делать ее ошибок», - высказывались пользователи в Сети.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:17

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