Беременная Алена Савкина удивила зрителей «Дома-2» разговорами о детдоме

«И вот такой матери пророчили выигрыш квартиры?», «Как вообще можно так жить, так себя вести, и так говорить? Надеюсь, что это все на эмоциях», «Аленка, Аленка. Какая же ты глупая, нужно было сначала думать, а потом беременеть. Ну или хотя бы посмотреть, как живет твоя старшая сестра и не делать ее ошибок», - высказывались пользователи в Сети.

Сейчас будущие родители не вместе и даже не пытаются наладить отношения друг с другом, что позволяет зрителям думать, что им по-настоящему нужен сын, который, к слову, появится уже в январе.Ведущие реалити-шоу делают все возможное, чтобы спасти семью, однако бывшие возлюбленные не хотят идти на уступки. В частности, Илья заявил, что сначала он ждет от Алены извинений за ее поведение и множественные оскорбления, а лишь потом он будет готов разговаривать о материальной поддержке малыша и других моментах, связанных с его ребенком.Что касается Алены, то сначала девушка играла роль заботливой мамы, а теперь, пребывая в постоянных истериках от того, что осталась одна, она не выражает особой заинтересованности в будущем сыне и даже ведет странные разговоры о беременности «по залету» и детдоме, намекая, что виноват в таких мыслях исключительно Яббаров.Зрителей же вся эта ситуация очень напрягает, поскольку малыш может воспитываться не только в неполноценной, но еще и не в родной семье. А всему виной телепроект «Дом-2», квартира, которая достается победителям конкурса «Человек года» и непутевые родители, ни о чем не думавшие в момент, когда делали этого самого малыша.