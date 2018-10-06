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Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получил дату презентации

Презентация ударного смартфон Xiaomi Mi Note 4 назначена на 15 октября. В этот день состоится дебют ещё одной флагманской версии Xiaomi Mi Mix 3.
Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получил дату презентации

Каждый год компания Xiaomi выпускает модели телефонов разных бюджетных категорий. Аппарат Xiaomi Mi Note 4 войдёт в ударную линейку, при этом ожидается, что процессор будет не из топовых разработок. Изюминкой станет тройная основная камера и кнопка запуска голосового помощника. Данные о технической комплектации пока держатся в тайне.

О модели Xiaomi Mi Mix 3 известно, что крайне маленькая рамка вокруг дисплея, который займёт более 93% поверхности лицевой части. Встроенная передняя выдвижная камера и полноценный сканер лица.

О стоимости смартфонов Xiaomi Mi Note 4 и Xiaomi Mi Mix 3 пока ничего не сообщается. Пользователи с нетерпением ждут презентации и надеются, что их ожидания оправдаются.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:45

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