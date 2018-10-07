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Эксперты назвали ТОП-5 планет с возможным существованием жизни

Эксперты составили ТОП-5 планет, где возможно существует жизнь. При этом специалисты отмечают, что жизнь на иных небесных телах существенно отличается от той, к которой привыкли люди.
Эксперты назвали ТОП-5 планет с возможным существованием жизни

По мнению экспертов, одним из первых объектов, где может развиваться органические существа является планета K2-3d, находящаяся в системе EPIC 201367065. Это небесное тело расположено от Земли на расстоянии 150 световых лет. Второе место в ТОПе занимают Kepler-62e и Kepler-62f, эти планеты от Земли находятся на расстоянии 1600 световых лет. На третьем месте располагается Kapteyn b, этот объект по сравнению с другими, находится значительно ближе к нашей планете на расстоянии 13 световых лет.

Четвёртую строчку в рейтинге занимает Kepler-186f, эту планету специалисты обнаружили в 2010 году, располагается она в созвездии Лебедя на расстоянии примерно 490 световых лет. Замыкает ТОП-5 планета Kepler 452b, имеющая атмосферу и несколько спутников, от Земли она находится в 1,4 тысячи световых лет.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 04:30

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