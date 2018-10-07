Hyundai рассекретил дизайн кроссовера Hyundai Palisade

Фотографии полностью показывают дизайн новой модели автомобиля. Большая решётка радиатора, передние фары сужаются к верху, стойка задних окон в стиле Мерседеса. Внешний вид машины напоминает обновлённую версию Santa Fe, хоть она и опустится на ступеньку ниже и уступит место в линейке Hyundai Palisade.Предполагается, что кроссовер получит 3,3-литровый бензиновый двигатель V6 с коробкой передач на восемь ступеней. Планируется выпуск передне – и полноприводных версий. Официальная презентация должна пройти в 2020 году.