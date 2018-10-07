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Hyundai рассекретил дизайн кроссовера Hyundai Palisade

Компания Hyundai выставила на всеобщее обозрение фото нового кроссовера Hyundai Palisade. Инженеры не перестают трудиться над дизайном этого красавца.
Hyundai рассекретил дизайн кроссовера Hyundai Palisade

Фотографии полностью показывают дизайн новой модели автомобиля. Большая решётка радиатора, передние фары сужаются к верху, стойка задних окон в стиле Мерседеса. Внешний вид машины напоминает обновлённую версию Santa Fe, хоть она и опустится на ступеньку ниже и уступит место в линейке Hyundai Palisade.

Предполагается, что кроссовер получит 3,3-литровый бензиновый двигатель V6 с коробкой передач на восемь ступеней. Планируется выпуск передне – и полноприводных версий. Официальная презентация должна пройти в 2020 году.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 07:15

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